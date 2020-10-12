في معقل الصناعة بالجبيل.. "الخريف" يقف على الصناعات الوطنية

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زار عدداً من الشركات الصناعية الاستراتيجية والجديدة

بعدما تعرف على القوة الصناعية التعدينية والمشاريع النوعية الواعدة في مدينة رأس الخير الصناعية، زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، العديد من الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، قلعة الصناعات البتروكيماوية ومتسيدة الاستراتيجية الصناعية بالمملكة.

وزار وزير الصناعة والثروة المعدنية شركة صدارة للكميائيات والتي يمثل مشروعها تحدياً غير مسبوق، إذ يُعتبر أكبر مجمع كيميائي متكامل في العالم يتم بناؤه دفعة واحدة، حيث يتكون من 26 مصنعاً عالمي المستوى، بطاقة إنتاجية تتجاوز ثلاثة ملايين طن متري من المنتجات الكيميائية سنوياً.

كما يبلغ حجم استثمارات المشروع الإجمالية حوالي 75 مليار ريال سعودي "20 مليار دولار أمريكي"، ويبلغ عدد العاملين فيها 3600 نسبة السعودة فيها 71%.

وتواصلت جولة الوزير "الخريف"، حيث تعرف على شركة ساتورب ‪وما تمثله من ثقل اقتصادي في المنطقة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 460 ألف برميل يومياً، وهي تعتبر أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم، وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الشركة ومنتجاتها وخططها المستقبلية، وما لها من دور رئيسي في دعم الصناعة التحويلية، حيث كان لها تأثير إيجابي وفعال في الصناعات البتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية.

وتصنع شركة ساتورب مواد لقيم بتروكيماوية متنوعة، مثل البروبيلين والبنزين وغاز البترول المسال والكبريت والبارازايلين، كما وبرزت ساتورب كمركز رئيسي لإنتاج وقود السيارات (الجازولين) والديزل المطلوبين للسوق المحلي.

وزار "الخريف" شركة سابك وتعرف على دورها الريادي كعملاق للصناعات البتروكيماوية، والتي تسهم في دعم الصناعة بتقنيات حديثة، ومنتجات مبتكرة، حيث شاهد القوة الاقتصادية، والصناعية لشركة كيان السعودية والتي بدأت مزاولة نشاطها الصناعي في عام 2011، وذلك من خلال عرض تعريفي عن الشركة، ومنتجاتها، وأبرز خططها التطويرية، هذا ويعتبر مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات من أكبر المجمعات في العالم ويقع في مدينة الجبيل الصناعية وهي رائدة في مجال إنتاج الكيماويات، والبوليمرات والمنتجات المتخصصة.

عقب ذلك زار الوزير شركة التصنيع الوطنية، واستمع إلى شرح مفصل عن مسيرة الشركة خلال السنوات الماضية وخططها المستقبلية في المجال الصناعي، كما تضمنت الزيارة جولة على المصنع، ولدى الشركة مجموعة من الاستثمارات في مجال البتروكيماويات والكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات التحويلية والخدمات الصناعية والتكنولوجيا والبيئة.

وتعد واحدة من أكبر الشركات الصناعية والبتروكيماوية السعودية ومن أكبر المستثمرين الدوليين في مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، وتتميز التصنيع الآن بقدر كبير من الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تضيف القيمة لمنتجات الشركة حول العالم.

واختتمت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إلى مدينة الجبيل الصناعية بزيارة إلى مصنع المعجل لأكياس التعبئة، وهو أقدم مصنع لصناعات البلاستيك في مدينة الجبيل الصناعية، والذي يلبي تنامي الطلب المتزايد في السوق لأكياس البولي بروبيلين المنسوجة، كما اطلع على القدرة التشغيلية للمصنع من خلال جولة داخل أرجاء المصنع، كما وزار القسم النسائي في المصنع حيث اطلع على أعمال الفتيات في خياطة أكياس البلاستيك لزيادة متانتها.

الجدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية تحتضن العديد من الصناعات، تتمثل في الصناعات الأساسية والثانوية والخفيفة، بالإضافة إلى المساندة، ويقدر عددها 418 صناعة وبرأس مال يقدر 472.41 مليار ريال، ويبلغ عدد العاملين فيها 89,065.00.