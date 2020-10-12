"يجب التحرك لإنقاذ الأرواح".. "جونسون" يشدد القيود للحد من تسارع "كورونا"

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عرض أمام البرلمان نظاماً يتكون من 3 مستويات

فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، نظامًا متدرجًا لمزيد من القيود على أجزاء من إنجلترا، مع تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تصاعد الغضب على حساب تقليص الحريات.

وقال "جونسون" أمام البرلمان: "يجب أن نتحرك لإنقاذ الأرواح، لكنني لا أريد إغلاقًا وطنيًا آخر"، وفقاً لـ"رويترز".

ويُعد نظام "جونسون" المكون من ثلاثة مستويات، الذي أعلن عنه في البرلمان، محاولة لتوحيد مجموعة من القيود المعقدة والمربكة في كثير من الأحيان المفروضة في جميع أنحاء إنجلترا، وسيصوت المشرعون على هذه الخطوة.

وتتضمن عمليات الإغلاق مراكز الترفيه في المناطق الموضوعة في مستوى التنبيه المرتفع جدًا.

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