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محافظ محايل يكرم مواطنًا رمم وأثث منزلاً شعبيًا متهالكًا

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محافظ محايل يكرم مواطنًا رمم وأثث منزلاً شعبيًا متهالكًا محافظ محايل يكرم مواطنًا رمم وأثث منزلاً شعبيًا متهالكًا
الفلقي: المبادرة يحث عليها ديننا الإسلامي وولاة الأمر

محافظ محايل يكرم مواطنًا رمم وأثث منزلاً شعبيًا متهالكًا

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بتكريم المواطن علي عباط الختارشي، نظير مشاركته المجتمعية وترميمه وتأثيثه منزلاً شعبيًا كان متهالكًا وآيلًا للسقوط يعود لأحد أفراد قبيلته في قرية الباطن بآل ختارش.

وسلم محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، خطاب الشكر، بحضور رئيس مركز بحر، أبو سكينة سعد بن يحىي الحياني، وشيخ قبيلة آل ختارش، ناصر بن محمد أبو علامة.

ونقل المحافظ، للمواطن شكر أمير المنطقة على مبادرته المجتمعية التي تهدف إلى التكافل والتعاون الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ويحث عليها ديننا الإسلامي وولاة الأمر - حفظهم الله -.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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