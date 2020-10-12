أمير الباحة يرعى الاحتفال بصعود نادي العين لدوري محمد بن سلمان

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شاهد "أوبريت" وفنونًا شعبية.. وكرّم الداعمين وإدارة النادي ولاعبي الفريق

رعى أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء أمس، احتفال تأهل نادي العين الرياضي بالمنطقة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بقرية الأطاولة التراثية بمحافظة القرى.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان، ورئيس مجلس إدارة نادي العين مازن بن رداد الزهراني، والجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق .

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم ألقى شيخ قبيلة قريش الشيخ فهد بن جابر الحسين، كلمة أشاد خلالها بما حققه النادي من إنجاز، جاء -بفضل الله- ثم بجهود إدارته ولاعبيه والجهازين الفني والإداري، مقدماً شكره لكل من دعم النادي من رجال أعمال وأعضاء شرف، ومتمنياً أن يحقق الفريق تطلعات أهالي المنطقة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وألقى الشاعر الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني قصيدة نبطية، ثم شاهد أمير الباحة "فيلمًا" عن تاريخ النادي منذ تأسيسه وعن إنجازاته في الألعاب المختلفة ومراحل تأهله لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعدها كرّم أمير منطقة الباحة الداعمين وإدارة النادي ولاعبي الفريق، فيما التقطت الصور التذكارية، كما تسلّم هدية تذكارية مقدمة من شيخ قبيلة قريش فهد الحسين بهذه المناسبة.

ثم شاهد أمير الباحة والحضور "أوبريت" بمشاركة فرقة صوت الجنوب للفنون الشعبية، فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل.

وأكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب الحفل أنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الداعم الأول لمختلف المجالات لتحقيق التطور والنهضة الشاملة، مؤكداً بأننا تابعون لهما ومنفِّذون لتوجيهاتهما .

وهنأ الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز نادي العين بالتأهل للمرة الأولي في تاريخه، مؤكداً على أهمية إثبات وجودهم في السنة الأولى ومن ثم الانطلاق في المنافسة، مشيراً إلى صعوبة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبين أن نادي العين مستعد للمرحلة المقبلة، مشيداً بإدارة النادي في تيسير أمور الفريق، متمنياً أن يُقدِّم الفريق أداءً طيبًا في المنافسة.

وأشار أمير الباحة إلى الجهود المبذولة لتجهيز ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، حيث جرى الانتهاء من تجهز المدرجات وأرضية الملعب، مؤكداً أن المدينة الرياضية ستكون جاهزة في الوقت الذي نحتاجها فيه.