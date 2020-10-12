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تونس.. انتشال جثث 9 مهاجرين ابتلع "المتوسط" قاربهم

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تونس.. انتشال جثث 9 مهاجرين ابتلع "المتوسط" قاربهم تونس.. انتشال جثث 9 مهاجرين ابتلع "المتوسط" قاربهم
ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 11 بينهم امرأة ورضيع

تونس.. انتشال جثث 9 مهاجرين ابتلع

انتشلت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، تسع جثث جديدة لمهاجرين من البحر المتوسط، بعد غرق قارب قبالة السواحل التونسية أمس، ليرتفع عدد الذين لقوا حتفهم إلى 11 شخصاً إضافة إلى العديد من المفقودين.

ونقل الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني البحري حسام الدين الجبابلي، عن ناجين أن نحو 25 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم نساء وطفل، كانوا على متن هذا القارب الذي حاول الوصول إلى إيطاليا، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوية الجثث أو المكان الذي انطلق منه المهاجرون.

وذكر "الجبابلي" أن وحدات خفر السواحل تواصل البحث قبالة سواحل صفاقس.

وكان الحرس قد انتشل أمس جثتين لامرأة ورضيع، وأنقذ سبعة أشخاص هم خمسة رجال وامرأتان قبالة سواحل ولاية صفاقس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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