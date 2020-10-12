أخبار عاجلة

فاوتشي يعلق على وضع ترامب الصحي.. وموعد لقاح كورونا -
طريقة عمل السمولينا بودينج -
معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟ -
"زيارة مكة والمدينة افتراضيًّا".. عرش مبادرة يذهب لخريجات "أم القرى" -
ارتفاع النفط 2% مع التزام أوبك بخفض الإنتاج -
بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. وزير الأوقاف اليمني: الحقد الإيراني على ليس وليد اللحظة

Print
بالفيديو.. وزير الأوقاف اليمني: الحقد الإيراني على السعودية ليس وليد اللحظة .. وزير الأوقاف اليمني: الحقد الإيراني على ليس وليد اللحظة
أكد أن دخول بعض الدول العربية في علاقات معلنة أو خفية مع طهران مثير للريبة

بالفيديو.. وزير الأوقاف اليمني: الحقد الإيراني على السعودية ليس وليد اللحظة

أكد وزير الأوقاف اليمني الدكتور أحمد عطية في آخر لقاءاته التلفزيونية بقناة الشرعية اليمنية أن المملكة العربية قائدة وزعيمة للخط العربي، في مواجهة خط إيران المنحرف، مؤكدًا على ضرورة تواجد جميع الشعوب الإسلامية خلف المملكة في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الأمة.

ووصف الدكتور "عطية" المملكة السعودية بالزعيمة قائلاً: "ولهذا عندما نقول إن المملكة قائدة وزعيمة وقائدة للخط الإسلامي في مواجهة التمدد الشيعي والتمدد الإيراني في المنطقة العربية فلا نكذب أو نغالط أنفسنا، منوهًا بأن توجه بعض الدول العربية للصف الإيراني ضمن علاقات معلنة أو خفية معتبرًا ذلك أمرًا مثيرًا للريبة.

وفي السياق ذاته أشار وزير الأوقاف اليمني إلى أن الأمر واضح كوضوح أطراف الصراع الذي ينبني على المملكة زعيمة وقائدة في مواجهة النظام الإيراني ومعه بعض الدول العربية المنجرة وراءه فقط مماحكة لهذه المملكة على حسب قيم وحدتها وعروبتها ودينها وتوجهها القومي.

وأضاف: أن الجميع يدرك جيدًا أن إيران أو أرض فارس تحمل من الحقد تجاه العرب منذ زمن فتح القادسية والمدائن، وإطفاء نار المجوس، والقضاء على تاج كسرى وأسواره.

وشدد وزير الأوقاف اليمني على أن الحقد الإيراني الفارسي على المملكة والدول العربية ليس وليد اللحظة، بل يمتد منذ تاريخ بعيد وهو الأمر الذي يتطلب بل يحتم أن تكون السعودية قائدة وبقية الشعوب العربية وحكامها تسير خلفها، وتقف معها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم

بالفيديو.. "العرفج": ميدان العمليات التجميلية واعد.. ويحتاج إلى ترتيب وتنظيم

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

"بومبيو": طهران تدعم هجمات الحوثيين على السعودية.. وندعم أمن حلفائنا

شبكة عيون الإخبارية