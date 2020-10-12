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الرياض - مباشر: وقعت شركة "نيوم" ووزارة الرياضة السعودية مذكرة تفاهم اليوم الاثنين، تهدف إلى دعم خطط الشركة، لتصبح وجهة عالمية رائدة لمحترفي وعشاق الرياضات المختلفة البدنية والإلكترونية.

وجرت مراسم التوقيع اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض بين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك وجان باترسون، رئيس قطاع الرياضة في نيوم، بحسب بيان على الموقع اللإلكتروني للشركة.

وأفادت "نيوم" بانه بموجب هذه المذكرة، ستتولى الوزارة دعم المجال الرياضي في "نيوم"، لتحقيق أهدافها وبناء مجتمع محلي نشط، من خلال توفير بيئة خاصة تساهم في توفير فرص تنافسية وعملية فريدة، وتطوير الأكاديميات المتخصصة، ودعم المرأة في المجال الرياضي، إضافة إلى تفعيل التعاون بين الجانبين فيما يخص رياضة "فورمولا إي"، بما يتسق مع رؤية "نيوم" الهادفة إلى تأسيس قطاع رياضي مستدام.

وأضافت أن هذه المذكرة تأتي سعيًا من وزارة الرياضة إلى تطوير القطاع الرياضي بالمملكة، وتحقيق أهدافه المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وصناعة فرص وظيفية أكبر في هذا المجال، إضافة إلى هدف شركة "نيوم" الرامي إلى أن تصبح مركزًا عالميًّا للرياضة، يوفر بيئة مناسبة وملائمة للرياضيين، ويؤسس نمط حياة فريدًا فيها، إلى جانب المساهمة في نمو وازدهار قطاعاتها الاقتصادية المبتكرة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: "نهدف من هذا التعاون المثمر إلى أن نسهم بتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وأن نفتح المجال لكافة الجهات والشركات لتشارك بإمكاناتها وقدراتها في صناعة الرياضة، وتحقيق البيئة المناسبة والملائمة للرياضيين في بلادنا الغالية، ليصبحوا نواة وسفراء لبلادهم في المحافل الدولية والإقليمية".

وأضاف: "إن القطاع الرياضي بالمملكة يحظى بدعم غير مسبوق من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

وتابع وزر الرياضة: "نحن في وزارة الرياضة نعمل جاهدين وبشكل مستمر على تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، الذي يستهدف شريحة كبيرة من شباب وشابات هذا الوطن الغالي، بما يتوافق مع أهداف الرؤية المباركة "رؤية المملكة 2030"، وبعون الله تعالى سنمضي قدمًا لتحقيق هذه الأهداف بتكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة".

من جهته قال نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم: "هذا التعاون مع وزارة الرياضة، يهدف إلى توفير بيئة حيوية ونشطة، قادرة على جذب واستقطاب أفضل المواهب وألمع العقول من أنحاء العالم، الأمر الذي يعد من أولويات هذا المشروع العملاق، نظرًا لما تشكله الرياضة من أهمية بالغة، بوصفها إحدى أهم المكونات لمجتمعات نيوم".

وأضاف: "إن الاستثمار الرياضي في المملكة في نمو كبير وملموس ليصبح أحد أكثر القطاعات المربحة والمبتكرة في العالم، وهذا يشكل جانبًا مهمًّا في استراتيجية "نيوم"، لإيجاد قطاعات واعدة وبناء اقتصاد متين".

وأشار إلى أن هذه المذكرة ستتيح استكشاف كل الفرص الممكنة، وبناء كيانات رياضية تساهم في تمكين الشباب السعودي وسكان منطقة "نيوم"، حتى تكون الرياضة ملهمة لهم.

وأضاف: "أننا في "نيوم"، نعمل على توفير أحدث المرافق الرياضية وأكثرها تطورًا، من خلال جذب استثمارات غير مسبوقة في المجالات الرياضية، واستضافة أهم الفعاليات الرياضية والفرق والرياضيين من أنحاء العالم، وجذب واستقطاب رواد الصناعة عالميًّا".

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