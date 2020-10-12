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مزاد "السليمي" للإبل بنسخته الأولى ينطلق منتصف ربيع الأول المقبل

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مزاد "السليمي" للإبل بنسخته الأولى ينطلق منتصف ربيع الأول المقبل مزاد "السليمي" للإبل بنسخته الأولى ينطلق منتصف ربيع الأول المقبل
بمشاركة عدد من ملاك الإبل.. وتخصيص مساحة للأسر المنتجة

مزاد

ينطلق بحائل خلال الفترة من 15-29 ربيع الأول المقبل، مزاد "السليمي" للإبل بنسخته الأولى، وذلك بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل).

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمزاد عبيد حمّاد الحربي، أن المزاد سيشهد مشاركة عدد من ملاك الإبل وعشاقها من منطقة حائل، وباقي مناطق المملكة بفئات الإبل المختلفة.

وأضاف: أن "المزاد يهدف إلى دعم الموروث العربي المرتبط بالتراث والثقافة والتي تعتبر الإبل جزءاً منه".

وأشار إلى تخصيص مساحة من المزاد للأسر المنتجة الراغبة في عرض منتجاتها المختلفة من مأكولات أو مشغولات حرفية، فيما تم تخصيص مساحة اخرى للشباب والشابات السعوديين من أبناء المحافظة لمزاولة مهنة البيع في كل الأنشطة.

وأردف: "سيشارك عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة في المزاد عبر أركان تم تخصيصها لكل جهة، لتقديم خدماتها طيلة أيام المزاد".

ونوه "الحربي" إلى أن المشاركة في المزاد مفتوحة، ويمكن التنسيق على جوال المزاد: 0554877772 أو عبر حسابات المزاد على جميع التواصل الاجتماعي alsulaimi_act.

وأكد "الحربي" أن هناك إجراءات مشددة واحترازات صحية تسهم بالحد والمنع من انتشار بالتعاون مع الجهات المعنية كافة.

وشكر رئيس اللجنة المنظمة، أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على الموافقة على إقامة المزاد بنسخته الأولى، كما قدّم شكره وتقديره لمحافظ محافظة السليمي مشعل غازي الرمالي، على جهوده في متابعة كل التجهيزات وتذليل كل الصعوبات التي تواجه اللجنة، فيما شكر جميع مديري الجهات الحكومية في المحافظة على جهودهم التي يبذلونها لإنجاح المزاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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