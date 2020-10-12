شراكة استراتيجية بين "نبض هواوي".. لصالح متلقي الأخبار العربي

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لمستخدمي الهواتف الذكية للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت منصة "نبض"، أكبر منصة للأخبار العربية في العالم، اليوم، عن شراكتها الاستراتيجيَّة مع "هواوي"، والتي بموجبها ستُقدِّم "نبض" محتوى عربيًّا مُخصصًا لمستخدمي هواتف "هواوي" الذكيَّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال "مساعد هواوي" و"متصفح هواوي".

ويتيح التحالف الجديد بين "نبض وهواوي" تقديم موجز للأخبار العربيَّة المُخصصة لكل مستخدم من خلال "مساعد هواوي" و "متصفح هواوي"؛ حيث يُقدِّم لملايين المستخدمين العرب في جميع أنحاء العالم أحدث الأخبار التي تهمهم بالفعل.

وسيتم تنفيذ ذلك من خلال الاستفادة من المحتوى الذَّكي لمُحرِّك "نبض" الذي يعتمد على البيانات الآنية التي يتم الحصول عليها من خلال الوصول الجماهيري الهائل لـ"نبض".

وقد أطلقت "هواوي"، في وقت سابق من هذا العام، "مساعد هواوي" الذي ينقل المستخدمين إلى مستوى جديد من الأداء الذكي؛ حيث يساعدهم في العثور على الخدمات والمعلومات حينما وحيثما يحتاجون إليها.

ويسمح ذلك التعاون لمنصة "نبض" بتقديم أخبار مخصصة لكل مستخدم وجذابة للغاية؛ وذلك من خلال موجز أنباء مُخصص ومُدرج ضمن "مساعد هواوي" و"متصفح هواوي" لإبقاء المستخدمين على علم بأحدث الأخبار وأبرزها وأكثرها أهمية بالنسبة لهم.

وقال المدير العام لشركة هواوي، قسم الخدمات السحابية للمستهلك لمجموعة أعمال المستهلك، آدم شياو: نسعى دائمًا في هواوي إلى تقديم المحتوى والميزات والخدمات الأكثر أهمية وإثارة لمستخدمينا، وتُعدُّ شراكتنا مع "نبض" مثالًا رائعًا على ذلك.

وأضاف: إننا سعداء بتعاوننا مع نبض والذي سيسمح لملايين المستخدمين الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء المنطقة بالوصول إلى محتوى إخباريٍّ مُخصصٍ على أجهزتهم الذكيَّة.

وأردف: تركز هواوي على منح المستخدمين تجارب استثنائيَّة حقيقيَّة، ونُخطط لمُواصلة توسيع نطاق عروضنا التي تُساعد المستخدمين خلال حياتهم اليومية.

من ناحيته، قال رئيس الاستراتيجية التنفيذي لـ"نبض" مازن سنجر : نحن فخورون للغاية بهذا التعاون الاستراتيجي مع شريكنا هواوي والذي يتماشى مع استراتيجيتنا للوصول إلى الجمهور العربي في جميع أنحاء العالم؛ لنُقدِّم لهم محتوى عربيًّا قيّمًا يتماشى مع اهتماماتهم على أجهزتهم المُفضَّلة.

وأضاف: ستؤدي مهمتنا المشتركة مع هواوي إلى تقديم تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا ومحتوى عربيًّا جذاباً لمستخدمي الهواتف الذكيَّة من هواوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن "نبض" شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًّا استثنائيًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسوف تُعزز تلك الشَّراكة الاستراتيجية التزامها بتقديم الدعمِ المُستمر لشركائها وناشريها باستمرار؛ وذلك من خلال الوصول إلى جمهورٍ جديدٍ وزيادة وصولهم إلى منصات متعددة.