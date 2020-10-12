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تسجيل 928 حالة اصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات و 56 حالة شفاء في الاردن

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تسجيل 928 حالة اصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات و 56 حالة شفاء في الاردن تسجيل 928 حالة اصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات و 56 حالة شفاء في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة 928 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ الاحد ،و توزّعت على النحو الآتي:

 (923) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

- (614) في محافظة العاصمة عمّان.

- (89) في محافظة البلقاء.

- (71) في محافظة إربد.

- (71) في محافظة الزرقاء.

- (49) في محافظة عجلون.

- (14) في محافظة جرش.

- (6) في محافظة مأدبا.

- (6) في محافظة الطفيلة.

- (2) في محافظة معان.

- (1) في محافظة الكرك.

 (5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (24926) حالة.

- سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (191) حالات.

- سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.

- تمّ إجراء (17505) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1417257) فحصاً.

 في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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