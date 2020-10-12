تسجيل 928 حالة اصابة بفيروس كورونا و 10 وفيات و 56 حالة شفاء في الاردن

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- (614) في محافظة العاصمة عمّان.

(923) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة 928 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ الاحد ،و توزّعت على النحو الآتي:

(5) حالات خارجيّة، (4) بين القادمين من خارج المملكة، وحالة واحدة لسائق شاحنة أردني قادم عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (24926) حالة.

- سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (191) حالات.

- سُجّلت (56) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة.

- تمّ إجراء (17505) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1417257) فحصاً.