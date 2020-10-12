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جامعة "المؤسس" تنفذ الاختبارات النصفية لـ 19 ألف طالب وطالبة حضورياً

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على مدى 4 أيام.. وسط تطبيق إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

جامعة

سجلت جامعة الملك عبدالعزيز حضور أكثر من 19 ألف طالب وطالبة من طلاب السنة التحضيرية على مدى أربعة أيام خلال الفترة من ١٩ -٢٥ من شهر صفر الحالي للعام ١٤٤٢، بعد عمل آلية وجدولة لمواعيد الاختبارات حسب دليل تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في القاعات والفصول الدراسية الذي أصدرته الجامعة في وقت سابق.

وشهدت فترة انعقاد الاختبارات تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية بمقراتها وفصولها، والتي من شأنها حماية الطلبة، منها إجراء فحص قياس الحرارة، وارتداء الكمامة، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، كما جرى توزيع الملصقات الإرشادية لتجنب الازدحام ولتنظيم اصطفاف الطلاب بمسافات متباعدة عند الدخول، إضافة إلى وضع مسافات بين كراسي الطلاب والطالبات خلال أداء الاختبارات.

وقالت الجامعة: إن تلك الإجراءات والإرشادات حظيت بتفاعل وتعاون عدد كبير من الطلبة في تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، مما كان له الأثر البالغ في سلاسة العملية التنظيمية، ‏في ظل ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات وخبرات متميزة لتسيير العملية التعليمية بجودة وكفاءة مع التقيد التام بالتعليمات الاحترازية الوقائية، وتفعيل التطبيقات الإلكترونية الرسمية "توكلنا، تباعد".

من جهة أخرى، قام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، بجولة تفقدية على معهد اللغة الإنجليزية وعددٍ من المباني الدراسية، لتفقد سير الاختبارات والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومدى التزام الجميع بها من ضمنها التقيد بلبس الكمامات الطبية والتعقيم المستمر للكليات والقاعات الدراسية، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وانسيابية الحركة في الدخول والخروج.

والتقى أثناء الجولة بعدد من المشرفين والطلاب وحثهم على الحرص والمتابعة المستمرة في تطبيق هذه الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والكادر التعليمي والإداري.

جامعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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