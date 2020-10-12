أخبار عاجلة

بالصور.. ضبط المتهمين بسرقة وسحل "فتاة المعادي" حتى الموت.. ومصدر أمني يفجر مفاجأة -
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن -
أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597 -
رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني -
الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض -
متى يحصل الأصحاء على لقاح كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب -
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج أمريكي لإيبولا -
كوريا الجنوبية: 110 حالات إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة -
خلال 24 ساعة.. ألمانيا: 6638 إصابة جديدة بكورونا في حصيلة يومية قياسية -
الرياض.. إخماد حريق اندلع في مستودع للمولدات بحي السلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تتداخل مع سجلات الناخبين.. "مايكروسوفت" توقف برامج خبيثة تهدد الانتخابات الأمريكية

Print
تتداخل مع سجلات الناخبين.. "مايكروسوفت" توقف برامج خبيثة تهدد الانتخابات الأمريكية تتداخل مع سجلات الناخبين.. "مايكروسوفت" توقف برامج خبيثة تهدد الانتخابات الأمريكية
ظهرت في عدد من الولايات واستضافتها شركات

تتداخل مع سجلات الناخبين..

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم (الاثنين)، أنها استخدمت أمر محكمة للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر، التي كانت تثبت برامج الفدية وغيرها من البرامج الضارة على شبكات المحلية، وتهدد بعرقلة انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وبينت "مايكروسوفت" أنها استولت على سلسلة من عناوين بروتوكولات الإنترنت، التي استضافتها الشركات الأمريكية، التي كانت توجه نشاطًا على أجهزة الكمبيوتر المصابة ببرنامج الفدية، أحد أكثر البرامج الضارة شيوعًا في العالم، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن برامج الفدية الخبيثة ظهرت في عدد من الولايات، وقد تتضرر بشكل أسوأ إذا قام المشغلون بتشفير الملفات أو تثبيت البرامج، التي تتداخل مع سجلات تسجيل الناخبين أو عرض نتائج الانتخابات والإبلاغ عنها.

من جهتهم، أوضح باحثون أن أكثر من مليون جهاز كمبيوتر أصيب ببرنامج الفدية، ويستخدم المشغلون البرنامج لتثبيت المزيد من البرامج الضارة، بما في ذلك برامج الفدية، لكل من الجماعات الإجرامية والحكومات الوطنية التي تدفع مقابل الوصول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الفلاح المصري يهزم ديليسيبس.. الحكومة تستجيب لدعوات عودة التمثال وتقيمه في متحف الإسماعيلية

الفلاح المصري يهزم ديليسيبس.. الحكومة تستجيب لدعوات عودة التمثال وتقيمه في متحف الإسماعيلية

الأسد: الحكومة ستتحمل ماديا خسائر الحرائق

الأسد: الحكومة ستتحمل ماديا خسائر الحرائق

مساء dmc - منسق الأمم المتحدة في مصر يتحدث عن المشروعات القادمة وبرامج التعاون مع الحكومة

مساء dmc - منسق الأمم المتحدة في مصر يتحدث عن المشروعات القادمة وبرامج التعاون مع الحكومة

صور : رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر الحسينية

صور : رئيس وأعضاء الحكومة الجديدة يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك في قصر الحسينية

شبكة عيون الإخبارية