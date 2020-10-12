تتداخل مع سجلات الناخبين.. "مايكروسوفت" توقف برامج خبيثة تهدد الانتخابات الأمريكية

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ظهرت في عدد من الولايات واستضافتها شركات

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم (الاثنين)، أنها استخدمت أمر محكمة للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر، التي كانت تثبت برامج الفدية وغيرها من البرامج الضارة على شبكات الحكومة المحلية، وتهدد بعرقلة انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

وبينت "مايكروسوفت" أنها استولت على سلسلة من عناوين بروتوكولات الإنترنت، التي استضافتها الشركات الأمريكية، التي كانت توجه نشاطًا على أجهزة الكمبيوتر المصابة ببرنامج الفدية، أحد أكثر البرامج الضارة شيوعًا في العالم، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن برامج الفدية الخبيثة ظهرت في عدد من الولايات، وقد تتضرر بشكل أسوأ إذا قام المشغلون بتشفير الملفات أو تثبيت البرامج، التي تتداخل مع سجلات تسجيل الناخبين أو عرض نتائج الانتخابات والإبلاغ عنها.

من جهتهم، أوضح باحثون أن أكثر من مليون جهاز كمبيوتر أصيب ببرنامج الفدية، ويستخدم المشغلون البرنامج لتثبيت المزيد من البرامج الضارة، بما في ذلك برامج الفدية، لكل من الجماعات الإجرامية والحكومات الوطنية التي تدفع مقابل الوصول.