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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات في السودان

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات في السودان "إغاثي الملك سلمان" يواصل توزيع المساعدات في السودان
المركز مستمر في تنفيذ مشروع الإمداد المائي بـ"حجة" اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشهد يوم أمس توزيع 600 سلة غذائية، تزن 64 طنًا و200 كيلو غرام في محلية أم درمان بولاية الخرطوم، استفاد منها 3,600 فرد.

ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م، ضخ 404,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 269,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 5 حملات رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، ونقل المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6,320 فردًا.

هذا وقد واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 1 حتى 7 أكتوبر 2020م، في قسم التسجيل والفرز 662 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 148 شخصًا، وعيادة التنويم 31 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 662 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 475 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وصرفت الأدوية لـ 674 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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