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"سعود الطبية" تجري 1500 تلبيسة أسنان خلال 2020

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باستخدام تقنية الكاد كام على أيدي فنيين سعوديين

سجلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمعمل مستشفى الأسنان، إجراء أكثر من 1500 تلبيسة من نوع "الزركونيوم"، لاستعاضة الأسنان المفقودة بعد إجراء عمليات الزراعة وكذلك الاستعاضات السنية الكاملة والجزئية خلال العام الميلادي الحالي.

وأوضح المدير الطبي للمستشفى د.فالح الهجهوج، أن جميع الاستعاضات السنية السابقة قد تم إنجازها باستخدام تقنية الكاد كام على أيدي فنيين سعوديين تم إستقطابهم وتدريبهم بمعمل مستشفى الأسنان بالمدينة، كما تم إجراء 2200 طقم متحرك، وكذلك إنجاز 900 لعلاج حالات التقويم.

ونوه د. "الهجهوج" بأن معمل تقنية الأسنان يضم نخبة من الكفاءات المختصصة في المجال، بالإضافة إلى وجود التكنولوجيا الحديثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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