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رسمياً.. الاتحاد العربي يعلن استئناف كأس محمد السادس

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رسمياً.. الاتحاد العربي يعلن استئناف كأس محمد السادس رسمياً.. الاتحاد العربي يعلن استئناف كأس محمد السادس
بعد تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة لنصف النهائي

رسمياً.. الاتحاد العربي يعلن استئناف كأس محمد السادس

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، اليوم الاثنين، استئناف منافسات البطولة.

جاء ذلك بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية، على خلفية تفشي .

وقالت اللجنة في بيان: سيتم استكمال منافسات الدور نصف النهائي ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد أن يتم تحديد المواعيد بالتنسيق مع الأندية المتأهلة، الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري، والاتحاد والشباب السعوديين.

وكان فريق "الإسماعيلي" فاز على فريق "الرجاء" في ذهاب الدور نصف النهائي الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد، وتتبقى مباراة الإياب بينهما والتي ستقام في مدينة الدار البيضاء.

في المقابل، لم يلعب فريقا "الشباب" و"الاتحاد" مباراتي الذهاب والإياب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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