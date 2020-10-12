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"الصحة العالمية": يمكن التغلب على "كورونا" بسرعة إذا استخدمت الدول الأدوات المناسبة

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"الصحة العالمية": يمكن التغلب على "كورونا" بسرعة إذا استخدمت الدول الأدوات المناسبة "الصحة العالمية": يمكن التغلب على "كورونا" بسرعة إذا استخدمت الدول الأدوات المناسبة
"غيبريسوس" توقع إنتاج لقاحات في أواخر 2020

أفاد رئيس منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الاثنين)، بأنه يمكن التغلب على جائحة "كوفيد -19" العالمي بسرعة إذا استخدمت الدول الأدوات المناسبة.

وحذ من أنه إذا لم تستخدم الأدوات المتوفرة لدينا بشكل صحيح، فيمكن أن تبقى معنا، ويمكن أن تبقى معنا لفترة طويلة جدًا.

وبين "غيبريسوس" خلال قمة فاينانشيال تايمز على الإنترنت في أفريقيا، أن اللقاح متوقع في أواخر عام 2020 أو أوائل العام المقبل، وفقاً لـ"رويترز".منظمة الصحة العالمية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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