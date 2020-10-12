الشرقية.. تكريم مواطنة اقترحت إنشاء شاطئ نسائي حكومي

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"الجبير": الأمانة تثمن أي مقترحات بنّاءة تسهم في تقديم حلول إبداعية

كرّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ظهر اليوم، في مكتبه المواطنة فلوة بخيت الزهراني؛ وذلك نظير مقترحها الذي قدمته والخاص بإنشاء شاطئ نسائي حكومي في حاضرة الدمام.

وثمّن الأمين مقترح المواطنة، مؤكداً أن المقترح يأتي ضمن إطار المشاركة المجتمعية في تقديم الرؤى والأفكار، لافتاً إلى أن هذا غير مستغرب على أبناء الوطن في تسخير مجهوداتهم خدمة للمواطنين، وأن المواطن هو شريك أساسي في التنمية.

وأكد أن الأمانة تثمن أي مقترحات بنّاءة تسهم في تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير الخدمات أو تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على تحفيز المبدعين لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، من خلال العديد من الإدارات في الأمانة التي تستقبل أي افكار تطويرية من خلال المنصة التي أنشأتها الأمانة لتلقي الأفكار والابداعات لفرزها ودراستها وتطويرها وبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع وفق الإمكانيات المتاحة.

من جهتها أعربت المواطنة فلوة الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة الشرقية على هذا التكريم، والذي يعتبر حافزاً لها في تقديم العديد من الأفكار والإبداعات والتي من شأنها أن تساهم في تطوير المنطقة ومعالمها، مؤكدة أن الوطن يحتاج منا جميعاً إلى المشاركة في تقديم الرؤى والأفكار والمقترحات، مثمنةً في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها الأمانة إتاحة الفرصة للمواطنين بتقيد ابداعاتهم خدمة للوطن والمواطنين، وقالت بأن هذا التكريم ليس بمستغرب على الأمانة في تشجيع أبناء الوطن على تقديم كل ما يمكن تقديمه في التطوير.