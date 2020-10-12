روسيا وبلغاريا تتبادلان طرد الدبلوماسيين

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صوفيا تبرر: للاشتباه في قيامهما بالتجسس

أعلنت روسيا ظهر اليوم طرد دبلوماسيين بلغاريين اثنين رداً على خطوة مماثلة من صوفيا .



وكانت قد استدعت الخارجية الروسية، السفير البلغارى في موسكو أتاناس كريستين، على خلفية طرد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية في صوفيا، ذكرت ذلك النبأ قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين.

وكانت بلغاريا أعلنت - في وقت سابق - طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من البلاد، للاشتباه في قيامهما بالتجسس، بدورها، أفادت السفارة الروسية في صوفيا، بأن بلغاريا قد طردت من البلاد اثنين من موظفي البعثة التجارية الروسية.

وشددت السفارة، على أن الجانب البلغاري، لم يقدم أي دليل يؤكد قيامهما بنشاطات، تتعارض مع وضعهما هناك.

وعبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أسفها جراء طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا، واصفة الاتهامات ضدهما، بـ"المختلقة"، مؤكدة أن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ذلك.روسيا