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"الشورى" يطالب "المواصفات" باعتماد تصنيف لسلامة المركبات وإلزام وكلاء السيارات به

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"الشورى" يطالب "المواصفات" باعتماد تصنيف لسلامة المركبات وإلزام وكلاء السيارات به "الشورى" يطالب "المواصفات" باعتماد تصنيف لسلامة المركبات وإلزام وكلاء السيارات به
دعا الهيئة إلى إخضاع المنتجات المطابقة للتقويم والاختبارات للتحقق قبل فترة التدقيق وبعدها

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الهيئة، بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقّق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.

وقال "الشورى": يجب على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس نشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية "تقييس".

ودعا المجلس، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، إلى اعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المبيعة في المملكة، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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