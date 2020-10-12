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غداً.. "الجمعية للدراسات الاجتماعية" تُنظم ندوة حماية الأسرة تكنولوجياً

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افتراضية.. للتعرُّف على المواطنة الرقمية المجتمعية والأمن الرقمي وحماية الأسرة

غداً..

تنظم الجمعية للدراسات الاجتماعية تحت مظلة جامعة الملك سعود، غداً الثلاثاء، ندوة علمية افتراضية بعنوان "التكنولوجيا التفاعلية في المجتمع السعودي ورقمنة الأسرة السعودية"، عبر المنصة التفاعلية "زووم".

وتهدف الندوة العلمية إلى التعرُّف على المواطنة الرقمية المجتمعية والأمن الرقمي وحماية الأسرة، وحقيقة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي تواجه الأسرة السعودية، ومناقشة دور القطاعات واستشراف مستقبل تقديم الخدمات من خلال عدد من المتحدثين الأكاديميين والمحليين.

وستقدم الندوة من خلال جلساتها عدداً من أوراق العمل تحمل عناوين "الأمن السيبراني ودوره في رقمنة الأسرة السعودية، التحديات التي تواجه رقمنة الأسرة، دور القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث في التحول الرقمي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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