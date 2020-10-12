من خفيفة إلى متوسطة.. الحصيني يتوقّع خريطة هطولات الإثنين وليلة الثلاثاء

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قال: من مكان إلى آخر وحبات بَرَد .. رياح متوسطة بالمدينة وحائل والشرقية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، خاصة المرتفعات وتبوك واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة وحائل والشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة؛ قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة.حالة الطقس الأرصاد أمطار