ألمانيا: 2467 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا

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الصين تسجل 21 إصابة إضافية بالفيروس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الإثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 325331 بعد تسجيل 2467 حالة جديدة.

وأضاف المعهد أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 9621 بعد تسجيل ست حالات جديدة.

الصين

سجلت الصين 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، تعود جميعها لمسافرين قادمين من الخارج، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الصين 85578 حالة حتى الآن، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة مع عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد