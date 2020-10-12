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من خفيفة إلى متوسطة.. الحصيني يتوقّع خريطة هطولات الإثنين وليلة الثلاثاء

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من خفيفة إلى متوسطة.. الحصيني يتوقّع خريطة هطولات الإثنين وليلة الثلاثاء من خفيفة إلى متوسطة.. الحصيني يتوقّع خريطة هطولات الإثنين وليلة الثلاثاء
قال: من مكان إلى آخر وحبات بَرَد .. رياح متوسطة بالمدينة وحائل والشرقية

من خفيفة إلى متوسطة.. الحصيني يتوقّع خريطة هطولات الإثنين وليلة الثلاثاء

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الإثنين، وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطاراً متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي عسير وجازان، خاصة المرتفعات وتبوك واليمن.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: المدينة وحائل والشرقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة؛ قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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