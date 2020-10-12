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تطويل الرموش

تطويل الرموش إذا لم تولد برموش سحرية طويلة فأنت تعلم أنه في بعض الأحيان يمكن أن تترك رموشك تبدو حزينة وعنيدة حتى في أكثر أنواع الماسكارا كثافة وكثافة وإذا كنت قد جربت بالفعل جميع بدائل الرموش الطويلة انظر ملحقات الرموش مصاعد الرموش الزيفات الأعمال فقد تكون مستعدًا للوصول إلى الجذور الحرفية لمشكلتك ومعرفة كيفية تنمية الرموش وليس فقط طول وهمية.

نظرًا لوجود عالم كامل من الأمصال والبلسمات التي تساعد على ترطيب رموشك وتعزيزها وإطالةها عليك فقط معرفة المكونات التي تعمل بالفعل تذكر نحن نتحدث عن عيونك الغريبة بعد كل شيء ولمساعدتك حصلت على إليز هابرمان دكتوراه في الطب أستاذة مساعدة في طب العيون في جامعة نيويورك لانجون لتحطيم كل ما تحتاج لمعرفته حول زراعة رموشك بأمان بما في ذلك الرموش التي ستريد تجنبها بالتأكيد.

تطويل الرموش

تعمل الماسكارا كوسيلة سهلة لتفتيح أعيننا على أساس يومي الأمر الذي جعلنا نتوقف ونفكر في الرموش ثم نتساءل ما الذي يجعل الرموش تنمو بالفعل أو تظهر بهذه الطريقة تتجدد الرموش بشكل طبيعي كل 6 إلى 12 أسبوعًا ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك وتريد أن تبدو وكأنها ممتلئة فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها وهي طبيعية قد لا تكون النتائج واضحة على الفور ولكن إذا مارستها بانتظام كافية يجب أن تبدو رموشك وكأنها تطول وتنمو.

لحسن الحظ ، فإن العديد من أدوات التطبيق الأدوات المذكورة هنا شائعة بما يكفي لدرجة أنه من المحتمل أن يكون لديك بالفعل في منزلك باستثناء أداة تجعيد الرموش التي يمكن شراؤها من أي صيدلية أو متجر مكياج نصيحة سريعة حول أدوات تجعيد الرموش قومي دائمًا بالثني برفق واستخدميها قبل وضع الماسكارا لتجنب إضعاف رموشك أو تجعيدها أو كسرها.

أسباب عدم نمو رموشك أو تساقطها

وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية في عيادة خاصة في لوس أنجلوس الدكتور تسيبورا شاينهاوس دكتوراه في الطب يمكن أن تكون رموشك على الجانب الأقصر لعدة أسباب تصبح رموشك هشة وهشة بسبب منتجات مثل الماسكارا أو قطرات العين العلاجية التي قد تجفف الشعر أو تتسبب في تكسر الرموش في منتصف الجذور كن حذرًا عند إدخال منتج جديد للعين في روتينك.

يوضح الدكتور شاينهاوس سببًا إضافيًا قد يجعل رموشك أقصر إذا كنت تفرك عينيك كثيرًا تقول يمكن أن يؤدي ذلك إلى كبح الرموش وسحبها قبل الأوان نظرًا لأن الرموش تنمو في دورة من أربعة إلى ثمانية أسابيع فلن ينمو الشعر مرة أخرى إذا قمت بسحبها للخارج مما سيترك أطرافك تبدو قصيرة و متناثر.

كيف تجعلي رموشك طويلة وقوية

عندما يتعلق الأمر بتنمية رموشك فهناك الكثير من الاختراقات اليدوية التي تستحق المحاولة قبل البحث عن أي علاجات بوصفة طبية في الواقع لقد حالف الكثير من الناس الحظ في استخدام هذه المنتجات لتحفيز نمو الشعر على خطوط الرموش ولكن كما هو الحال مع أي منتج تأكد من مراجعة طبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية قبل إضافة أشياء جديدة إلى روتين جمالك من الأفضل دائمًا مراجعة خبيرك الشخصي لاستبعاد أي مسببات حساسية محتملة بمرور الوقت يمكن أن تمنحك هذه الطرق رموشك الأكثر رقة حتى الآن لذلك لتقوية رموشك ومنحها القليل من الجاذبية الإضافية إليك تسع طرق لتنمية رموشك لا يلزم وجود تزوير.

تطويل الرموش بالفازلين

استخدام مرطب الشفاه على رموشك يمكن أن يجعلها تبدو مجعدة يُقال أن المسكنات المنكهة تعمل بشكل أفضل ولكن ضع في اعتبارك إجراء اختبار التصحيح قبل الشروع في استخدام أي منتج بالقرب من عينيك افركي بلسم الشفاه برفق على طول رموشك وصولاً إلى القاعدة يمكنك القيام بذلك قبل النوم أو قبل وضع الماسكارا بعد ذلك قومي بتجعيد رموشك باستخدام أداة تجعيد الرموش عدة مرات بعد وضع البلسم ولكن قبل الماسكارا هذا من شأنه أن يساعد في تعزيز هذا الضفيرة.

تطويل الرموش بتمشيطها

يمكن أن تساعد الممارسة البسيطة المتمثلة في تفريش رموشك يوميًا بالفرشاة في تحفيز النمو. تعمل عصي الماسكارا الخالية من المكياج بشكل أفضل يجب أن تؤدي الضربات اللطيفة على رموشك لمدة لا تزيد عن 5 دقائق إلى إزالة الرموش السائبة وتقوية الرموش المتبقية

تطويل الرموش بالمصل

ربما سمعت الكثير عن مصل الرموش المختلفة التي يمكن أن تزيد من طول رموشك بينما يغمر السوق بالعديد من الأصناف المختلفة وليست جميعها رائعة سترغب في أن تضع في اعتبارك قائمة المكونات للعثور على أفضل مصل لنمو رمش العين.

مع أكثر من 12000 مراجعة من أمازون فإن مصل نمو الرموش هذا هو حقًا الأكثر مبيعًا بينما يمكنك استخدام هذه الصيغة على حواجبك أيضًا إلا أن المراجعين حظوا بشكل خاص باستخدامها لتنمية رموشهم تمتلئ الصيغة بالببتيدات النباتية والبيوتين للمساعدة في تعزيز النمو لكن أعتقد أن المراجعات تتحدث عن نفسها قبل تجربة Lavish Lash كنت قد جربت منتجًا آخر أغلى بكثير بنتائج meh لم أستخدم مصل الرموش من قبل لذا اكتشفت أن هذا هو حالهم ولكني ما زلت أريد مرة أخرى للتجربة لقد كنت أستخدمه منذ شهرين الآن و OMG إنه أمر شرعي أبدو وكأنني أرتدي رموش صناعية وأحبها.

ضع زيت فيتامين هـ

محبوب من قبل كل من كارداشيان والمدونين على حد سواء يستخدم زيت فيتامين E منذ فترة طويلة لتعزيز رموش أقوى وأكثر ترطيبًا في حين أن العلم لم يثبت بشكل قاطع أنه يعزز نمو الشعر لا يمكنك المجادلة مع المئات من مراجعي أمازون زيت فيتامين إي هذا ميسور التكلفة ومصمم للاستخدام على بشرتك وشعرك يمكن وضع هذا الزيت موضعيًا على بشرتك وشعرك كما أنه آمن لتناوله كمكمل غذائي عن طريق الفم فهو لا يرطب البشرة فحسب بل يمكنه أيضًا تعزيز صحة جهاز المناعة لديك.

أنا أستخدم هذا الممزوج بزيت الخروع وزيت جوز الهند كعلاج لنمو رمش العين كنت أتوقع أن تشم رائحة غريبة نوعًا ما لكنها في الواقع رائحتها نظيفة تمامًا مثل رائحة الليمون وقد تم تغليفها بشكل جيد."

تطويل الرموش بالبيوتين

إذا سبق لك أن نظرت في نمو الشعر من أي نوع رمش أو غير ذلك فمن المحتمل أنك سمعت عن البيوتين هل يعمل البيوتين بالفعل على تحسين نمو شعرك يمكن لنقص التغذية والفيتامينات والمعادن أن يؤثر في النهاية على نمو الشعر بينما تناول الفيتامينات والمكملات المعدنية لن يحفز نمو الشعر في حد ذاته آسف إذا اشتريت زجاجات من البيوتين إذا أنت تعاني من نقص في بعض العناصر الحديد فيتامين ب 12 تناول البروتين فيتامين د أو البيوتين على الرغم من أن هذا نادر جدًا لن ينمو شعرك أيضًا.

لذلك في حين أن البيوتين قد لا يكون المكمل المناسب للجميع فمن المفيد أن تعرف ما هو نقص الفيتامينات والمعادن عند محاولة إعادة نمو الشعر في أي مكان في جسمك وحتى بدون دعم العلم يعد مكمل البيوتين هذا خيارًا شائعًا يقول العديد من المراجعين إنه ساعدهم في رحلة نمو شعرهم الشخصية.

ساعد مكمل البيوتين هذا الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر إما على رؤوسهم أو على خط الرموش مقابل 8 دولارات فقط ستحصل على 100 فيتامين أي ما يكفي 100 يوم شيء واحد يجب ملاحظته يجب عليك دائمًا مراجعة الطبيب قبل البدء في تناول أي فيتامينات أو مكملات جديدة ومع ذلك هناك تقييمات رائعة لهذا الملحق قطعة من الرموش التي سقطت ولا يبدو أنها تنمو مرة أخرى بدأت في الظهور في غضون يومين من تناول هذا المكمل لقد عادت في منتصف الطريق تقريبًا بعد أسبوع أو نحو ذلك من الاستخدام.