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علاج اسمرار الشفايف

علاج اسمرار الشفايف يُصاب بعض الأشخاص بشفاه داكنة بمرور الوقت بسبب مجموعة من العوامل الطبية ونمط الحياة تابع القراءة للتعرف على أسباب سواد الشفاه وبعض العلاجات المنزلية لتفتيحها مثل لون البشرة يمكن أن يختلف لون الشفاه من شخص لآخر لا يوجد ظل للجلد على الشفاه أكثر صحة من أي ظل آخر في بعض الحالات قد يشير التغيير في لون الشفاه أو حالتها إلى أن الشفاه بحاجة إلى مزيد من العناية ومع ذلك نادرًا ما يكون سببًا للقلق.

علاج اسمرار الشفايف

يمكن أن يتسبب تدخين التبغ والتوتر والأدوية والمشكلات الطبية في جعل الشفاه أكثر قتامة يجب أن تحل معالجة المشكلة الأساسية المشكلة على المدى القصير هناك عدد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تفتيح الشفاه في هذه المقالة نلقي نظرة على بعض الأسباب المحتملة لظهور الشفاه الداكنة وسرد خمسة علاجات طبيعية للمساعدة في تفتيحها أو العناية بها.

أسباب اسمرار الشفايف

يمكن أن يكون سواد الشفاه نتيجة لفرط تصبغ. هذه حالة غير ضارة عادةً بسبب زيادة الميلانين. قد يكون سبب فرط تصبغ الشفة:

التعرض المفرط للشمس

نقص الماء

تدخين السجائر

ردود الفعل التحسسية لمعجون الأسنان وأحمر الشفاه وما إلى ذلك.

الكثير من الكافيين

مص الشفاه

يمكن معالجة معظم هذه الأسباب من خلال تغيير نمط الحياة مثل ارتداء واقي الشمس أو الحد من تناول الكافيين أو تغيير ماركات معجون الأسنان.

يمكن أن يؤدي ما يلي أيضًا إلى شفاه أغمق:

العلاج الكيميائي

فقر دم

نقص فيتامين

الاستخدام المفرط للفلورايد

كيفية تفتيح لون الشفاه الداكن

غالبًا ما يكون علاج فرط التصبغ قرارًا تجميليًا غالبًا ما تستخدم العلاجات بالليزر والمواد الكيميائية مثل الهيدروكينون وحمض الكوجيك لعلاج فرط تصبغ الشفاه تعمل العديد من علاجات فرط التصبغ عن طريق تثبيط إنزيم ينتج الميلانين ومع ذلك قد تجدين مفتحًا طبيعيًا للشفاه يناسب احتياجاتك هنا بعض للنظر فيها.

علاج اسمرار الشفايف بالليمون والسكر

تشير دراسة أجريت عام 2002 إلى أن قشر ثمار الحمضيات قد يعمل كمثبط للميلانين كل ليلة قبل النوم مباشرة اقطعي الليمون وافركي الجزء العصير على شفتيك برفق في صباح اليوم التالي اشطفي شفتيك بالماء البارد كرر هذا الروتين كل ليلة حتى ترى النتائج قد يستغرق الأمر 30 يومًا قبل النوم قطعي قطعة من الليمون واغمسيها في السكر افركي شفتيك بالليمون المحلى في صباح اليوم التالي اشطفي شفتيك بالماء الفاتر.

علاج اسمرار الشفايف بفاكهة الجير

الجير هو فاكهة حمضيات أخرى قد يكون لها خصائص مضادة لإنتاج الميلانين في وعاء صغير اخلطي معًا:

1/2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة من الجلسرين

ضعي الخليط برفق على شفتيك قبل النوم اغسل شفتيك في صباح اليوم التالي.

علاج اسمرار الشفايف بالكركم

وفقًا لدراسة أجريت قد يعمل الكركم كمثبط للميلانين في وعاء صغير اخلطي معًا:

1 ملعقة كبيرة حليب

يكفي مسحوق الكركم لعمل عجينة

باستخدام طرف إصبع مبلل افركي المعجون على شفتيك اتركه في مكانه لمدة خمس دقائق قبل شطفه برفق بالماء البارد بعد تجفيف شفتيك ضعي المرطب المفضل لديك.

علاج اسمرار الشفايف بجل الصبار

تشير دراسة قديمة إلى أن مركبًا في الألوة فيرا يثبط إنتاج الميلانين مرة واحدة كل يوم ضعي طبقة رقيقة من هلام الصبار الطازج على شفتيك بمجرد أن يجف اشطفه بالماء الدافئ.

علاج اسمرار الشفايف بالرمان

وجدت دراسة أجريت أن مستخلص الرمان قد يخفف فرط تصبغ الجلد لعمل هذا العلاج امزج ما يلي في عجينة:

1 ملعقة طعام من بذور الرمان

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة كريمة ألبان طازجة

دلكي المعجون برفق على شفتيك لمدة ثلاث دقائق ثم اشطفي شفتيك بالماء البارد كرر يوميا.

علاجات طبيعية أخرى

يستخدم بعض الناس العلاجات المنزلية التالية لتفتيح الشفاه الداكنة ومع ذلك هناك حاجة إلى البحث لاستكشاف فعاليتها ضع ذلك في الاعتبار إذا جربتها:

زيت جوز الهند. باستخدام أطراف أصابعك خذي كمية صغيرة جدًا من زيت جوز الهند وضعيه بلطف بالتساوي على شفتيك يمكنك القيام بذلك عدة مرات خلال النهار وأيضًا قبل النوم في الليل.

ماء الورد. امزج قطرتين من ماء الورد مع ست قطرات من العسل ضعي هذا الخليط على شفتيك ثلاث إلى أربع مرات في اليوم يمكنك أيضًا وضع هذا الخليط قبل النوم ليلًا.

زيت الزيتون. قبل النوم دلكي بضع قطرات من زيت الزيتون على شفتيك.

عصير الخيار. في الخلاط عصير نصف خيار برد العصير في الثلاجة بمجرد أن يبرد العصير اغمسي كرة قطنية فيه واستخدمي كرة القطن لوضع العصير برفق على شفتيك اتركي عصير الخيار على شفتيك لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

الفراولة. اصنع عجينة بخلط خمس حبات فراولة متوسطة الحجم ومهروسة مع ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز ضعي هذا المعجون برفق على شفتيك وقت النوم ثم اشطفيه بالماء البارد في صباح اليوم التالي.

اللوز. في وعاء صغير امزج ملعقة كبيرة من كريمة الألبان الطازجة ومسحوق اللوز الكافي لعمل عجينة دلكي المعجون على شفتيك لمدة ثلاث إلى خمس دقائق اتركه يجف لمدة خمس دقائق اشطفي شفتيك بالماء الفاتر. كرر هذه العملية يوميًا كل ليلة قبل النوم دلكي شفتيك بقطرة أو اثنتين من زيت اللوز.

يمكن أن يساعد تدليك الشفاه بالزيت على ترطيبها وتعزيز الدورة الدموية تساعد الأوعية الدموية في الشفاه على منحها اللون ويمكن أن يؤدي تدليكها إلى زيادة تدفق الدم إلى المنطقة استخدمي زيت اللوز أو جوز الهند عالي الجودة كعلاج طبيعي للشفاه الجافة افركي الزيت برفق على الشفاه عدة مرات يوميًا يجب أن تكون التأثيرات ملحوظة في غضون يوم أو يومين.

السكر. امزجي 3 ملاعق صغيرة من السكر و 2 ملاعق صغيرة من الزبدة ثلاث مرات في الأسبوع ، دلكي هذا المزيج على شفتيك لمدة ثلاث إلى أربع دقائق يمكنك استبدال الزبدة بزيت الزيتون إذا أردت.

زيت الخردل. مرة واحدة يوميًا دلكي بلطف نقطة إلى قطرتين من زيت الخردل على شفتيك.

البنجر. باستخدام محضر الطعام أو الخلاط اطحني جذر الشمندر للحصول على عجينة ناعمة ضعي معجون البنجر مرتين في الأسبوع على شفتيك اتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم اشطفيه بمجرد أن تصبح شفتيك نظيفة وجافة ضعي طبقة رقيقة من الفازلين.

علاج اسمرار الشفايف بالمقشر

امزجي 1 ملعقة صغيرة من العسل و 1 ملعقة صغيرة من السكر.

افركي المزيج برفق على الشفاه باستخدام حركات دائرية صغيرة.

اشطفيه بالماء الدافئ.

يمكن أن يسبب التقشير المتكرر تهيجًا وحساسية لأن بشرة الشفاه حساسة يجب ألا يقشر الناس أكثر من مرة في الأسبوع.

يمكن أن يساعد تدليك الشفاه بالزيت على ترطيبها وتعزيز الدورة الدموية تساعد الأوعية الدموية في الشفاه على منحها اللون ويمكن أن يؤدي تدليكها إلى زيادة تدفق الدم إلى المنطقة استخدمي زيت اللوز أو جوز الهند عالي الجودة كعلاج طبيعي للشفاه الجافة افركي الزيت برفق على الشفاه عدة مرات يوميًا يجب أن تكون التأثيرات ملحوظة في غضون يوم أو يومين.

طريقة عمل مرطب الشفايف

يمكن أن يساعد استخدام مرطب الشفاه بانتظام في الحفاظ على ترطيب الشفاه وصحتها إليك وصفة سهلة لمرطب الشفاه محلي الصنع باستخدام جميع المكونات الطبيعية: