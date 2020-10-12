"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والسواحل

★ ★ ★ ★ ★

تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14- 36كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار