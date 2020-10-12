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عمل ماسك الطين المغربي

عمل ماسك الطين المغربي تمت إضافة الطين إلى وصفات التجميل لعدة قرون ولا يخفى على أحد أنه يمكن أن يصنع العجائب على البشرة قد تتساءل عن كيفية اختيار النوع المناسب من الطين لبشرتك وما هي أفضل المكونات لاستخدامها مع الطين لقد قمنا بتجميع دليل صغير لاستخدام الطين من شأنه أن يساعدك في البحث عن قناع الطين المثالي ملاحظة مهمة لا تستخدمي المعدن أبدًا عند خلط قناع الطين استخدم الأدوات الزجاجية أو الخشبية للحفاظ على خصائص الصلصال قوية وفعالة.

هل تعاني من حب الشباب وظهور حب الشباب استخدم قناع الطين الأحمر المغربي لأنه من أفضل الطرق لعلاج البثور وحب الشباب بشكل طبيعي يتخلص من الرؤوس السوداء ويوحد لون البشرة ويعيد توازن البشرة الجافة والمتقشرة مع الاستخدام المنتظم يأتي الطين الأحمر من الرواسب القديمة في جبال الأطلس الخصبة في المغرب المستخرجة من الرواسب الناتجة عن النشاط البركاني والتغيرات الحرارية الأرضية في التربة ماسك الطين المغربي معم للغاية في علاج مشاكل الوجه والشعر.

عمل ماسك الطين المغربي

طين الرسول له لون بني محمر ويمكن توفيره على شكل مسحوق أو قطع صغيرة إذا كنت تستخدم الطين الخام الذي يتم توفيره على شكل قطع ، فيمكن طحنها قبل التحضير وستنتج طينًا أكثر نعومة لأقنعة الجلد هذا ليس ضروريا ننصحك بخلط الصلصال في وعاء قديم لأن الصلصال مادة كاشطة جدًا ويمكن أن تلحق الضرر بسطح أفضل الأواني الفخارية في المطبخ يتمتع طين الرسول الخام بعمر افتراضي طويل جدًا ويمكن تخزينه بسهولة لحوالي 4-5 سنوات.

يمكن إرجاع استخدامه في التاريخ كطين تجميلي إلى روما القديمة ومصر حيث استخدمه النبلاء لتوحيد لون البشرة وإثرائها تم استخدام الطين الأحمر المغربي منذ 1400 عام كصابون وشامبو ومكيف للبشرة على نحو سلس الملمس خصائصه عالية الامتصاص والتقشير تجعل هذا الطين ضروريًا في أفضل المنتجعات الصحية الاحترافية.

كيفية استخدام ماسك الطين المغربي

يستخدم الطين الأحمر المغربي اليوم كقناع للوجه لتغذية البشرة وتوحيد لون البشرة البقع وتقليل حب الشباب خاصة الرؤوس السوداء العنيدة هناك العديد من الدراسات السريرية التي وجدت أن هذا النوع من الطين فعال في زيادة مرونة الجلد بسبب محتواه العالي من السيليكا والمغنيسيوم إنه جيد جدًا لبشرتك يمكنك حتى استبدال الصابون به لأنه لن يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية فهو من أفضل المسكات علي الوجه في العموم.

فوائد ماسك الطين المغربي

صابون للشعر

تنعيم الشعر وتنعيمه

عالج فروة الرأس الجافة والقشرة والقشرة

صابون طبيعي للبشرة

أقنعة الوجه

لفافات الجسم

كما ذكرنا فإن قناع الوجه من الطين الأحمر يصنع العجائب لبشرتك بشرط أن يتم استخدامه بانتظام فيما يلي بعض مزاياها ألق نظرة:

وصفة قناع الطين المغربي للبشرة

هناك طرق عديدة لتحضير أقنعة الوجه باستخدام الطين الأحمر فيما يلي أبسط وصفة لقناع الطين الأحمر للوجه:

امزج أجزاء متساوية من الطين والماء ماء الورد بديل رائع حتى تتكون عجينة لقناع أكثر كثافة وتنقية استبدلي الماء بخل التفاح الخام.

أضف بضع قطرات من الزيت العطري مثل اللافندر أو إكليل الجبل أو البابونج أو عشب الليمون.

ضعيه على وجه نظيف هذا ضروري لأن البشرة غير النظيفة لن تسمح للقناع بعمل سحره.

اتركه يجف لمدة 20 دقيقة إذا كانت بشرتك جافة فلا داعي للاستمرار بها لفترة طويلة فقط المس لتشعر إذا كان جافًا.

يتم الشطف باستخدام الماء الدافئ.

ضع مرطبًا عضويًا عالي الجودة بعد ذلك لحماية الجلد وتحقيق التوازن في إنتاج الدهون.

يوصى باستخدام قناع الطين مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج من فضلك لا تكن تحت المفهوم الخاطئ بأن عليك استخدام القناع كل يوم أو ما يصل إلى 4 مرات في الأسبوع لتحقيق التأثير المطلوب يمكن لمن لديهم بشرة جافة أن يرتدوا 3 مرات في الأسبوع ولكن ليس أكثر الإفراط في هذا الروتين قد يضر أكثر مما ينفع لذا التزم بجدول زمني وراقب كيف تصبح بشرتك أكثر صحة مع كل استخدام.

قناع الطين المغربي في إزالة حب الشباب

المخصب بمشتقات متعددة من أكسيد الحديد الطين الأحمر هو بالفعل جزء من العديد من منتجات التنظيف والتجميل يمتص الدهون والزيوت الزائدة والغبار وخلايا الجلد الميتة بالإضافة إلى أنه يعمل على شد المسام مما ينتج عنه بشرة أكثر نعومة ونعومة الأفضل لجميع أنواع البشرة فهو مفيد جداً في إزالة الحبوب والبثور من الوجه.

2 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ

1 ملعقة كبيرة من طين الرسول

قطرتان من زيت الأرغان اختياري للبشرة الجافة

اسكبي المكونات في وعاء واخلطيها معًا باستخدام ملعقة خشبية لا تستخدم ملعقة معدنية لأنها يمكن أن تمتص المعادن في الطين ضعي المزيج على وجهك وجسمك واشطفيه بعد 10 دقائق.

كيفية استخدام الطين المغربي لشعر صحي ولامع

كشامبو طبيعي لشامبو اخلطي معجونًا سائلًا حوالي ثلاث ملاعق كبيرة من طين الرسول مع كمية كافية من الماء للتأكد من أنه سائل بدرجة كافية لتطبيق الخليط على جذور الشعر المبلل وتدليكه جيدًا انتظري بضع دقائق ثم اشطفي شعرك بالماء الدافئ لا تتركيه لأكثر من عشر دقائق لأنك لا تريدين تجفيف شعرك من أضرار هذا الماسك أنه يساعد في تجفيف الشعر .

ثلاث ملاعق كبيرة من طين الرسول

ملعقة كبيرة من زيت تجديد الشعر العضوي معبأ بالزيوت النباتية الجميلة المحببة للشعر والزيوت الأساسية لفروة الرأس والشعر.

خمس إلى ست ملاعق كبيرة من الماء

ضع جميع المكونات مطروحًا منها الماء في وعاء بعد ذلك ، أضف الماء ببطء وحركه ، ثم أضف الماء وحركه واستمر في القيام بذلك حتى تحصل على معجون ناعم أكثر سيولة من اللزوجة ، لذلك يسهل وضعه

يمكنك وضعه على الشعر الجاف ، لكني أفضل استخدامه للشعر الرطب ضعيه على كل قسم على فروة رأسك وشعرك ، واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ، حتى يكون لديه فرصة لنسج سحره اشطفيه بالماء ثم اغسليه بالشامبو كالمعتاد سيبدو شعرك ويشعر بأنه صحي ولامع للغاية.

معجون طين الرسول لاستخدامه في الشامبو أو الصابون أو أقنعة الوجه سهل التحضير ما عليك سوى وضع الصلصال في وعاء وإضافة الماء اترك هذا لمدة 5 دقائق حتى تذوب قطع الطين بمجرد ترطيب الطين يمكن تقليبه حتى تحصل على معجون سائل متسق وغني يسهل تطبيقه بأصابعك في هذه المرحلة ، يمكنك إضافة أي مكونات أخرى ترغبين في جعلها جزءًا من قناعك أو علاج شعرك زيوت تساعد على تلطيف الشعر أو الجلد أو علاج حب الشباب على سبيل المثال.

كيفية تخزين ماسك الطين المغربي المخلوط مسبقًا

يمكنك صنع عجينة طينية إضافية أكثر مما تحتاج إلى تخزينه لوقت لاحق وفر الوقت عن طريق صنع المزيد من الطين عندما تكون مستعدًا لاستخدامه بعد تحضير عجينة الطين الخام نقترح عليك وضع المعجون في وعاء محكم الغلق ثم تغطيته بقليل من الماء ووضع قطعة من غلاف بلاستيكي أو غلاف بلاستيكي للمطبخ لإبطاء تجفيف السطح.