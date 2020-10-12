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في يومه الرابع .. صفقات مزاد نادي الصقور تتجاوز نصف المليون ريال

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في يومه الرابع .. صفقات مزاد نادي الصقور تتجاوز نصف المليون ريال في يومه الرابع .. صفقات مزاد نادي الصقور تتجاوز نصف المليون ريال
"الخالدي" دفع 260 ألف ريال مقابل الحصول على "فرخ شاهين"

في يومه الرابع .. صفقات مزاد نادي الصقور تتجاوز نصف المليون ريال

حقق مزاد نادي الصقور السعودي، مساء الأحد، صفقات بقيمة 566 ألف ريال، بعد بيع أربعة صقور في رابع أيام المزاد.
وفي التفاصيل، حطّم خالد بن حمد الخالدي الرقم القياسي للمزاد منذ انطلاقه، بعد أن دفع 260 ألف ريال مقابل الحصول على "فرخ شاهين" طرح بلدة الرايس الساحلية الواقعة ضمن نطاق منطقة المدينة المنورة، ويعود للطاروحَيْن "باسم وسامي حمود الصبحي"، وهو بطول 15 إنشًا وربع، وعرضه 15 إنشًا ونصف، ووزنه 1015 جرامًا، واتسمت المنافسة بالقوة حيث استمرت المزايدة على البطاقة الأولى لأكثر من 30 دقيقة.

وجاءت منافسة بطاقة المزاد الثانية على "فرخ شاهين"، طرح الحماد، للطاروح محمد بن هزاع العنزي، بعرض 16 إنشًا إلا ربع، وطوله 15 إنشًا بوزن 976 جرامًا، وظفر به صالح بن عبدالعزيز المطيري مقابل 135 ألف ريال.

ومن طرح "الحماد" أيضًا كانت المنافسة على البطاقة الثالثة للمزاد لـ"شاهين قرناس"، للطاروح نايف بن سويد الجميلي، وهو بوزن 1090 جرامًا، وعرضه 16 إنشًا وطوله 15 إنشًا، وناله أحمد بن عبدالعزيز الحسن مقابل 101 ألف ريال.

وجاء ختام المزاد على "فرخ شاهين"، طرح الدبدبة، للطاروح عبدالكريم بن حمد الشمري، عرضه 15 إنشًا وربع، وطوله 15 إنشًا، ووزنه 910 جرامات، ولنيله دفع من أجله طلال بن محمد أبو اثنين 70 ألف ريال.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي ينظّم المزاد الأول من نوعه على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز بملهم شمال مدينة الرياض، ومن المقرر أن يستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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