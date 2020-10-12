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الأردن يسير رحلات لاجلاء فلسطينيين في الخارج

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الأردن يسير رحلات لاجلاء فلسطينيين في الخارج الأردن يسير رحلات لاجلاء فلسطينيين في الخارج

جى بي سي نيوز  - أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية عن تسيير عدد من رحلات الاجلاء الجديدة، وتخصيص مقاعد على رحلات مشتركة لتسهيل سفر الطلبة والمواطنين لعدد من الدول للالتحاق بدراستهم واعمالهم واسرهم، وذلك وفق الجدول التالي:

الرحلة الى

تاريخ الرحلة

اليوم

رقم الرحلة

وقت الإقلاع

وقت المعابر

بحاجة إلى مبيت

عدد المسجلين على كل رحلة

القاهرة

11/10/2020

الأحد

RJ505

20:00

12 يوم الأحد

لا

120

فرانكفورت

12/10/2020

الاثنين

RJ125

9:45

12 يوم الأحد

نعم

70

اسطنبول

13/10/2020

الثلاثاء

RJ167

18:40

12 يوم الثلاثاء

 لا

400

الرياض

14/10/2020

الأربعاء

RJ5732

17:35

10 يوم الاربعاء

لا

190

إسطنبول/ اجلاء

14/10/2020

الأربعاء

RJ5161

23:40

12 يوم الاربعاء

لا

450 مغادرا

245 قادما

لندن

14/10/2020

الأربعاء

RJ1111

11:20

12 يوم الثلاثاء

نعم

15

فرانكفورت

15/10/2020

الخميس

RJ125

9:45

12 يوم الأربعاء

نعم

74

الدوحة

15/10/2020

الخميس

RJ652

9:35

12 يوم الأربعاء

نعم

60

أميركا/ إجلاء

19/10/2020

الاثنين

RJ5280

13:45

7 يوم الاثنين

لا

415 مغادرا

410 قادمين

وأوضحت وزارة الخارجية و المغتربين في بيان لها، يوم السبت، بأنه تم الانتهاء من حصر جميع اعداد الطلبة والمواطنين الراغبين في السفر على متن تلك الرحلات كما هو موضح في الجدول أعلاه، وذلك من خلال منصة التسجيل الالكتروني على الصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية والمغتربين لغالبية هذه الرحلات.

ويقوم فريق العمل المختص في الوزارة حاليا بالتواصل مع المسجلين على جميع تلك الراحلات من خلال مجموعة واتساب خاصة بكل رحلة، لاستكمال الترتبيات والتفاصيل الخاصة بالسفر والرد على استفسارات مواطنينا وطلبتنا الأعزاء.حسب البيان

وأكد فريق العمل المختص أيضا ان جهوده متواصلة على مدار الساعة بالشراكة الكاملة والتعاون والتنسيق مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتسهيل سفر المزيد من المواطنين والطلبة على رحلات إضافية جاري التحضير لها، خاصة لتأمين التحاق جميع طلبتنا بدراستهم في الخارج.

جي بي سي نيوز

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