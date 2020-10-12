الأردن يسير رحلات لاجلاء فلسطينيين في الخارج

جى بي سي نيوز - أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية عن تسيير عدد من رحلات الاجلاء الجديدة، وتخصيص مقاعد على رحلات مشتركة لتسهيل سفر الطلبة والمواطنين لعدد من الدول للالتحاق بدراستهم واعمالهم واسرهم، وذلك وفق الجدول التالي:
|
الرحلة الى
|
تاريخ الرحلة
|
اليوم
|
رقم الرحلة
|
وقت الإقلاع
|
وقت المعابر
|
بحاجة إلى مبيت
|
عدد المسجلين على كل رحلة
|
القاهرة
|
11/10/2020
|
الأحد
|
RJ505
|
20:00
|
12 يوم الأحد
|
لا
|
120
|
فرانكفورت
|
12/10/2020
|
الاثنين
|
RJ125
|
9:45
|
12 يوم الأحد
|
نعم
|
70
|
اسطنبول
|
13/10/2020
|
الثلاثاء
|
RJ167
|
18:40
|
12 يوم الثلاثاء
|
لا
|
400
|
الرياض
|
14/10/2020
|
الأربعاء
|
RJ5732
|
17:35
|
10 يوم الاربعاء
|
لا
|
190
|
إسطنبول/ اجلاء
|
14/10/2020
|
الأربعاء
|
RJ5161
|
23:40
|
12 يوم الاربعاء
|
لا
|
450 مغادرا
245 قادما
|
لندن
|
14/10/2020
|
الأربعاء
|
RJ1111
|
11:20
|
12 يوم الثلاثاء
|
نعم
|
15
|
فرانكفورت
|
15/10/2020
|
الخميس
|
RJ125
|
9:45
|
12 يوم الأربعاء
|
نعم
|
74
|
الدوحة
|
15/10/2020
|
الخميس
|
RJ652
|
9:35
|
12 يوم الأربعاء
|
نعم
|
60
|
أميركا/ إجلاء
|
19/10/2020
|
الاثنين
|
RJ5280
|
13:45
|
7 يوم الاثنين
|
لا
|
415 مغادرا
410 قادمين
وأوضحت وزارة الخارجية و المغتربين في بيان لها، يوم السبت، بأنه تم الانتهاء من حصر جميع اعداد الطلبة والمواطنين الراغبين في السفر على متن تلك الرحلات كما هو موضح في الجدول أعلاه، وذلك من خلال منصة التسجيل الالكتروني على الصفحة الالكترونية لوزارة الخارجية والمغتربين لغالبية هذه الرحلات.
ويقوم فريق العمل المختص في الوزارة حاليا بالتواصل مع المسجلين على جميع تلك الراحلات من خلال مجموعة واتساب خاصة بكل رحلة، لاستكمال الترتبيات والتفاصيل الخاصة بالسفر والرد على استفسارات مواطنينا وطلبتنا الأعزاء.حسب البيان
وأكد فريق العمل المختص أيضا ان جهوده متواصلة على مدار الساعة بالشراكة الكاملة والتعاون والتنسيق مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتسهيل سفر المزيد من المواطنين والطلبة على رحلات إضافية جاري التحضير لها، خاصة لتأمين التحاق جميع طلبتنا بدراستهم في الخارج.