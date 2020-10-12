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"سي إن إن": سياسة أردوغان أوشكت على الوصول إلى طريق مسدود

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"سي إن إن": سياسة أردوغان أوشكت على الوصول إلى طريق مسدود "سي إن إن": سياسة أردوغان أوشكت على الوصول إلى طريق مسدود
قالت إن الاستياء تنامى تجاهه بمعظم الدول العربية والإسلامية والأوروبية

قالت "سي إن إن" الأمريكية في تقرير لها أمس الأحد إن السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوشكت على الوصول إلى طريق مسدود.

وفي التفاصيل، أوضح تقرير الوكالة الأمريكي أن استمرار تدهور الاقتصاد والعزلة الدولية التي تعانيها تركيا يعود إلى تلك السياسة، مشيرًا إلى أن أردوغان اتخذ طوال العقدَين الماضيَين خطوات لتعزيز مكانة تركيا في العالم، وكان قريبًا من تحقيق طموحاته من خلال الانتصارات التي حققتها المجموعات الموالية له في دول عربية خلال السنوات الأولى من "الربيع العربي".

ولفت إلى أنه لم يبقَ لأردوغان حاليًا سوى بعض الحلفاء في قطر والصومال وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا تزامنًا مع تنامي الاستياء تجاهه في معظم الدول العربية والإسلامية والأوروبية، بما فيها والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واليونان وقبرص.

وأوضح التقرير أن أردوغان تلقى ضربات أخرى، بما فيها تفشي وباء كورونا، واستمرار تدهور الاقتصاد، وتزايد عزلته دوليًّا.

وأضاف: "لقد نجح أردوغان في تحسين حياة الأتراك في السنوات الأولى من حكمه إلا أن الاقتصاد بدأ يتدهور لاحقًا، فيما خسرت الليرة كثيرًا من قيمتها، وارتفع الدَّين العام ومعدل التضخم بشكل كبير، ويُتوقع أن يشهد الاقتصاد مزيدًا من التراجع العام المقبل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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