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فرع "هيئة مكة" يتلقى شهادة شكر من الشؤون الصحية بالمنطقة

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فرع "هيئة مكة" يتلقى شهادة شكر من الشؤون الصحية بالمنطقة فرع "هيئة مكة" يتلقى شهادة شكر من الشؤون الصحية بالمنطقة
نظير التعاون المشترك والجهد الذي قام به الفرع في مواجهة "كورونا"

فرع

تلقى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر بمنطقة مكة المكرمة شهادة شكر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة نظير التعاون المشترك والجهد الذي قام به فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة خلال التصدي لجائحة (19-COVID).

وأسهمت الرئاسة العامة في المنطقة بتقديم عدد من المباني المجهَّزة بكامل المستلزمات ذات الجودة العالية في الإنشاء، وتشتمل على جميع الخدمات الحيوية، وتتكون من أجنحة وغرف، تتسع لـ (١٢٢) سريرًا مهيأة بأثاث جديد ومكاتب وصالات وأجهزة حاسب آلي وغيرها؛ لتكون رافدًا للجهة المختصة للاستفادة منها فيما يخدم المصلحة العامة.

من جهته، أبان فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وجّه في حينه بتسخير الإمكانات كافة، وتجهيز عدد من المباني، والتنسيق مع وزارة الصحة لاستلامها، ووضعها تحت تصرفهم الكامل.

وأكد "العمري" أن جميع ما يقوم به فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة من جهود مبنية على توجيهات ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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