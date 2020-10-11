أخبار عاجلة

هل حان وقت رحيل عمر السومة عن الأهلي.. وما الوجهة الأفضل؟ -
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس -
من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة) -
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة -
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية​ -
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي -
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى -
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية -
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة -
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لا بطالة مع رؤية 2030

Print
لا بطالة مع رؤية 2030 لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

قبل خمس سنوات كانت البطالة منتشرة بصورة واضحة في المجتمع أكثر مما نحن عليه الآن. لا نقول إن البطالة قليلة الآن، لكن بوادر رؤية 2030 واضحة في توفير القوى العاملة ، وتوفير فرص عمل جديدة لتعزيز الفرد والمجتمع.

فلا شك أن هناك انخفاضًا واضحًا للأيدي العاملة الأجنبية منذ بدء تطبيق الرؤية، مع توسُّع في توطين الوظائف بجهود كبيرة من الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة العمل والموارد والتنمية البشرية؛ وهو ما أسهم كثيرًا في انخفاض نسبة البطالة إلى أرقام معقولة، يمكن تصحيحها قريبًا - بإذن الله -.

وها نحن نرى الآن ـ بفضل الله ـ الأيادي العاملة السعودية في كل قطاع، وفي كل عمل، فمن ركائز رؤية 2030 توفير بيئة اقتصادية ضخمة، وتوفير فرص عمل للسعوديين، وتوطين كل الأعمال، والتوسع فيها.

البطالة جزء مهمٌّ من هموم المجتمع؛ ولذلك حرصت الرؤية على استهداف الاقتصاد بشكل أساسي للحد من البطالة، ومنح الشباب والشابات فرص عمل حقيقية، وفي جميع مجالات الحياة.

ولذلك نرى توسعًا كبيرًا في الأنشطة الاقتصادية التي كانت غائبة عن مجتمعنا. لكن المطلوب الآن هو الكشف عن المواهب السعودية، وتأهيلها بالدراسة التخصصية والدورات، ثم إطلاق تلك الكوادر المؤهلة في سوق العمل، وتركيز جميع آليات وخطط التنمية وسوق العمل على توفير الوظائف المناسبة لكل بيئة، واستثمار التنوع الكبير في ثقافة وفنون واقتصاد المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

مساء dmc - سيناريوهات النمو السكاني وانعكاسه على الاقتصاد المصري ومشاريع التنمية

مساء dmc - سيناريوهات النمو السكاني وانعكاسه على الاقتصاد المصري ومشاريع التنمية

ما توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في مواجهة كورونا؟

ما توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في مواجهة كورونا؟

التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي للحوثيين كان مجهزا للإطلاق باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية