أخبار عاجلة

هل حان وقت رحيل عمر السومة عن الأهلي.. وما الوجهة الأفضل؟ -
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس -
من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة) -
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة -
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية​ -
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي -
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى -
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية -
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة -
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سلمان الفرج" يثير القلق داخل البيت "الهلالي"

Print
"سلمان الفرج" يثير القلق داخل البيت "الهلالي" "سلمان الفرج" يثير القلق داخل البيت "الهلالي"
أنباء عن مفاوضات نصراوية

أثار اللاعب الدولي سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، القلق داخل البيت الأزرق بسبب عدم موافقة اللاعب على تجديد تعاقده حتى الآن.

وتعرض اللاعب لانتقادات إعلامية لاذعة بسبب موقفه مع فريقه بعد رفضه لأكثر من عرض للتجديد لكن اللاعب يريد زيادة المقابل المادي.

وينتهي عقد اللاعب مع الهلال بنهاية الموسم المقبل في يوليو من عام 2021 ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

وترددت أنباء سابقة عن رغبة إدارة النصر في التعاقد مع اللاعب وهو ما تسبب في الكثير من الهجوم على اللاعب بحجة عدم تقدير ناديه الذي نشأ وترعرع بداخله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

واشنطن تشكر السعودية لجهودها في الإفراج عن المحتجزيْن الأمريكييْن باليمن

أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597

أمريكا: إصابات كورونا تتجاوز 7 ملايين والوفيات 216.597

رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني

رياح وأمطار.. أجواء نهاية الأسبوع كما يتوقعها الحصيني

الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

الأخضر يلتقي جامايكا وديًّا مرتين خلال نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

شبكة عيون الإخبارية