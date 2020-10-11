أخبار عاجلة

هل حان وقت رحيل عمر السومة عن الأهلي.. وما الوجهة الأفضل؟ -
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس -
من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة) -
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة -
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية​ -
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي -
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى -
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية -
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة -
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البريد السعودي: استخدام طائرات الدرون في توصيل الطرود تحتاج إلى بيئة آمنة

Print
البريد السعودي: استخدام طائرات الدرون في توصيل الطرود تحتاج إلى بيئة آمنة البريد السعودي: استخدام طائرات الدرون في توصيل الطرود تحتاج إلى بيئة آمنة
"الفوزان": نعتمد تقنية متطورة وهي محطات الطرود التي تستخدم حالياً بنجاح

البريد السعودي: استخدام طائرات الدرون في توصيل الطرود تحتاج إلى بيئة آمنة

أكد نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية في البريد السعودي عبد العزيز الفوزان، بأن هناك خططاً لبدء استخدام الطائرة الدرون في توصيل الطرود.

وأشار خلال مداخلته لقناة إلى أن استخدام طائرات الدرون في توصيل الطرود من خلال التقنية تحتاج إلى بيئة آمنة، وكما نعلم المملكة تعتبر قارة.


وكشف "الفوزان" بأن البريد السعودي يعتمد تقنية متطورة وهي محطات الطرود التي تستخدم حالياً وتسمح لأي شخص يحمل كوداً معيناً بالذهاب إلى المواقع الخاصة بمحطات الطرود، التي توفرت في الأماكن الإستراتيجية مثل المولات للحصول على الطرود خلال 24 ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية