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استعدادًا لموسم الأمطار .. محافظ الزلفي يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني

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ناقش مستجدات مشروع درء السيول وشدد على حماية الأودية من التعدي

استعدادًا لموسم الأمطار .. محافظ الزلفي يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الدفاع المدني المحلية وذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن المدعج ومديري ورؤساء القطاعات الحكومية ذات العلاقة وسكرتير اللجنة العقيد سليمان الخمشي.

ناقش الاجتماع استعدادات الجهات الحكومية المعنية بحالات الطوارئ أثناء هطول الأمطار والسيول كذلك تمت مناقشة مستجدات مشروع درء مخاطر السيول بالمحافظة، إضافة إلى بحث سبل معالجة التعديات على الأودية، كما تم مناقشة بعض الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بالسلامة وقد اتخذ على إثرها جملة من القرارات والتوصيات اللازمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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