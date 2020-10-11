سفارة طاجيكستان بالرياض تستقبل أبناء الجالية الطاجيكية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

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السفير الطاجيكي: إن العلاقات مع السعودية ترتكز على أواصر الأخوة

فتحت سفارة جمهورية طاجيكستان في الرياض، اليوم الأحد، الموافق 11 أكتوبر 2020م؛ صناديق اقتراع أمام أبناء الجالية الطاجيكية للأداء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جمهورية طاجيكستان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة.

وشارك عدد ملحوظ من المواطنين الطاجيك المقيمين في المملكة الذين يفوق عددهم 150 شخصاً، وكان في مقدمة المشاركين في الانتخابات السفير أكرم كريمي سفير جمهورية طاجيكستان المعين حديثاً في المملكة.

يذكر أن أبناء الجالية الطاجيكية يقيمون في كبريات المدن السعودية مثل الرياض ومكة المكرمة والمدينة والمنورة وجدة والدمام والقصيم، وبعضهم يدرس في الجامعات السعودية والبعض الآخر يعمل في مختلف القطاعات في المملكة.

وأجريت طاجيكستان اليوم الانتخابات الرئاسية، التي تنافس فيها خمسة مرشحين للفوز بمنصب رئيس الدولة؛ ومن بينهم الرئيس الحالي للبلاد الرئيس إمام علي رحمان، الذي قام بزيارات رسمية عدة إلى الرياض خلال الفترة الماضية.

وكانت آخر زيارة رسمية قام بها الرئيس الطاجيكي إلى الرياض، في بداية عام 2016م؛ حيث أجرى لقاءات ثنائية بنّاءة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي تصريح لوسائل الإعلام أعرب السفير الطاجيكي أن العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان تنبني على القواسم الروحية والحضارية المشتركة بين الشعبين السعودي والطاجيكي، وترجع جذورها إلى عمق التاريخ وهي ترتكز اليوم على أواصر الأخوة القائمة بين القيادات العليا في البلدين.

وأضاف السفير أنه خلال ما يفوق ربع قرن من الزمن بلغت علاقات التعاون بين المملكة وطاجيكستان أعلى مستوياتها، وهي تشهد تطوراً مطرداً في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق ذكر السفير الطاجيكي أن المملكة تعتبر من أهم شركاء طاجيكستان في المنطقة، كما أن المملكة تقف دائمًا إلى جانب طاجيكستان، خاصة في المجالين الإنساني والتنموي، ولاسيما أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية والهلال الأحمر السعودي، وغيرها من المؤسسات السعودية لها حضور مشهود في تنفيذ مشاريع تنموية في طاجيكستان؛ الأمر الذي يبعث الشعب الطاجيكي على التقدير والامتنان للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.

وقال السفير كريمي: إن الجهات المختصة في البلدين الشقيقين تعمل حالياً على تنمية العلاقات في القطاعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة، وهناك تنسيقات قائمة الآن بشأن جلب الاستثمارات السعودية إلى طاجيكستان.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان أقيمت في فبراير 1992م.



وتعتبر المملكة العربية السعودية أول دولة عربية فتحت سفارتها في طاجيكستان.