أخبار عاجلة

هل حان وقت رحيل عمر السومة عن الأهلي.. وما الوجهة الأفضل؟ -
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس -
من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة) -
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة -
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية​ -
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي -
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى -
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية -
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة -
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأخضر الأولمبي يواصل معسكر الدمام .. بتمارين تكتيكية ومناورة

Print
ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية

الأخضر الأولمبي يواصل معسكر الدمام .. بتمارين تكتيكية ومناورة

واصل السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، والذي يأتي في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو 2021.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت إشراف المدير الفني (الوطني) سعد الشهري، تركّزت على تنفيذ تمرين دفاع المنطقة، تلا ذلك مناورة طُبّق فيها التكتيك الذي تم العمل عليه خلال الحصة التدريبية.

الأخضر الأولمبي يواصل معسكر الدمام .. بتمارين تكتيكية ومناورة

الأخضر الأولمبي يواصل معسكر الدمام .. بتمارين تكتيكية ومناورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022

يواجه الإكوادور.. المنتخب الأرجنتيني يبدأ رحلته نحو تحقيق كأس العالم 2022

ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

ملعب ONTime - أيمن طاهر : انضمامي لجهاز المنتخب تاخر كثيرا ولم أسع له

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تقرير خاص من داخل معسكر منتخب الشباب.. ولقاءات خاصة مع عدد من نجوم المنتخب

جمهور التالتة - تعليق حسام حسن على عدم انضمامه لقائمة المنتخب.. ويوضح وجهته في الفترة القادمة

جمهور التالتة - تعليق حسام حسن على عدم انضمامه لقائمة المنتخب.. ويوضح وجهته في الفترة القادمة

شبكة عيون الإخبارية