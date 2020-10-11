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"كفاءة": القيادة المتّزنة توفّر الوقود من 10% إلى 40% في الطرق المزدحمة

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"كفاءة": القيادة المتّزنة توفّر الوقود من 10% إلى 40% في الطرق المزدحمة "كفاءة": القيادة المتّزنة توفّر الوقود من 10% إلى 40% في الطرق المزدحمة
التسارع والكبح المفاجئ يؤدي إلى الإسراف في الاستهلاك

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن دراسة سابقة أوصت بـ"القيادة المتزنة"، التي يمكن أن توفر ما يتراوح بين 15% إلى 30% من استهلاك الوقود على الطرق السريعة، و10% إلى 40% خلال القيادة في الطرق المزدحمة، إلى جانب أن "القيادة المتزنة" أكثر أمانًا للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عمومًا.

وأشار المركز الى أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.

وحذّر من سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار؛ لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على تلك البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا أتبع ذلك باستخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.

ولفت إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان؛ وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جدًّا مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، إلى أن فارق هدر الوقود بين السائقين تكون أقل بكثير للمعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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