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جامعة جدة تبدأ اختبارات طلابها وطالباتها الحضورية الأحد

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وسط إجراءات احترازية

جامعة جدة تبدأ اختبارات طلابها وطالباتها الحضورية الأحد

بدأ طلاب وطالبات جامعة جدة للسنة التحضيرية، اليوم الأحد؛ اختباراتهم الحضورية في مقر الجامعة الرئيسي وفروعها وفق الإجراءات الاحترازية.

وقالت الجامعة: إنها "هيأت كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب حضوريًّا؛ حيث قامت عمادة القبول والتسجيل وبمتابعة رئيس الجامعة بجدولة الاختبارات على فترات مختلفة، بما يضمن تحقيق التباعد؛ حفاظًا على سلامة طلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها وضمانًا لسير عملية الاختبارات بشكل مرن، كما قامت العمادة بالتنسيق بشكل مبكر مع جميع العمادات والمراكز في الجامعة؛ للتأكُّد من ضمان تطبيق جميع الاشتراطات الصحية أثناء أداء الاختبارات".


من جهة أخرى استحدثت عمادة القبول والتسجيل، منصة إلكترونية، خاصة بجداول الاختبارات الحضورية لطلاب وطالبات السنة التحضيرية؛ حيث دشنها رئيس الجامعة، التي تم تصميمها بشكل مبتكر؛ حيث يدخل الطالب على رابط الاختبارات الخاصة به وتظهر له جميع تفاصيل الاختبار، بالإضافة إلى توفير خرائط تفاعلية يستخدمها الطالب لمعرفة مكان انعقاد الاختبار.

وتتميز المنصة بخاصية الطباعة المرنة؛ حيث يستطيع الطالب طباعة جدوله بالنسختين الورقية والإلكترونية مما يمكّنه من الاحتفاظ بنسخة إلكترونية على هاتفه المحمول، أيضاً تشتمل المنصة على مجموعة من التعليمات والإرشادات التي يجب على الطالب اتباعها والالتزام بها لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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