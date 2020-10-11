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"علييف": البيان الختامي لمشاورات موسكو يقضي بانسحاب أرمينيا من ناجورني كاراباخ

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"علييف": البيان الختامي لمشاورات موسكو يقضي بانسحاب أرمينيا من ناجورني كاراباخ "علييف": البيان الختامي لمشاورات موسكو يقضي بانسحاب أرمينيا من ناجورني كاراباخ
شدد على ضرورة قبول يريفان بمبادئ التسوية

ذكر رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم (الأحد)، أن البيان الختامي للمشاورات التي استضافتها موسكو الجمعة الماضي بشأن تسوية النزاع في ناجورني كاراباخ، يقضي بضرورة سحب أرمينيا قواتها من المنطقة المتنازع عليها.

وأضاف "علييف"، في مقابلة نشرتها قناة "آ ربي سي" الروسية، أنه يقيم إيجابياً نتائج المشاورات الأذربيجانية-الأرمنية-الروسية التي توجت بإعلان هدنة إنسانية في ناجورني كاراباخ.

وشدد الرئيس الأذربيجاني على أن من المهم مبدئياً قبول الجانب الأرميني بالمبادئ الأساسية للتسوية، التي تحدد كيفية إعادة الأراضي المتنازع عليها إلى أذربيجان تدريجياً، وتنص على أن المفاوضات دائرة مباشرة بين أذربيجان وأرمينيا، دون إشراك إقليم ناجورني كاراباخ المعلن ذاتيا والمدعوم من يريفان، بحسب " اليوم".

وأوضح أن "باكو امتنعت عن مطالبة يريفان في مشاورات موسكو بالاستسلام التام وتحديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأرمنية من ناجورني كاراباخ، نظراً لهشاشة حكومة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".

وأشار "علييف" إلى أن وقوع ثورة أخرى في أرمينيا لن يصب في مصلحة باكو.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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