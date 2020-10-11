أخبار عاجلة

هل حان وقت رحيل عمر السومة عن الأهلي.. وما الوجهة الأفضل؟ -
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس -
من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة) -
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة -
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية​ -
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي -
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى -
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية -
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة -
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تهدي السودان سفينة عسكرية لأغراض التدريب

Print
روسيا تهدي السودان سفينة عسكرية لأغراض التدريب تهدي السودان سفينة عسكرية لأغراض التدريب
"يوسف" اعتبرها إضافة لقدرات القوات البحرية

روسيا تهدي السودان سفينة عسكرية لأغراض التدريب

تسلَّمت قوات البحرية السودانية سفينة حربية هدية من ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" اليوم الأحد.

وأوضحت"سونا" أن قيادة القوات البحرية السودانية تسلَّمت أمس بقاعدة بورتسودان البحرية "فلمنجو" سفينة التدريب الحربية المهداة من جمهورية روسيا الاتحادية، وفقًا لـ "فرانس 24".

وأضافت بأن الخطوة تأتي في إطار التعاون العسكري المتطور بين الخرطوم وموسكو.

من ناحيته، اعتبر ممثل القوات البحرية السودانية، اللواء بحري مهندس حاج أحمد يوسف، أن السفينة تعد إضافة حقيقية لقدرات القوات البحرية، خاصة في مجال التدريب.

ولدى السودان ساحل مطل على البحر الأحمر، يمتد على مسافة تبلغ أكثر من 700 كيلومتر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

لأول مرة وبزيادة غير مسبوقة.. روسيا تتجاوز الـ14 ألف إصابة يومية بكورونا

مهرجان فنون الأرض في روسيا

مهرجان فنون الأرض في روسيا

كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

كورونا يواصل ضرباته القياسية في روسيا.. 13 ألف إصابة وقفزة كبيرة للوفيات

شبكة عيون الإخبارية