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2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي " رونالدو "

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كأس العالم 2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي " رونالدو " 2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي " رونالدو "

كأس العالم 2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي

قال نجم البرتغال الأول ، لاعب يوفنتوس الإيطالي ،كريستيانو رونالدو ( 35 عاماً ) ، إن محطة 2022 ستكون الأخيرة في مسيرته مع كرة القدم .

وكانت نجومية "رونالدو " قد بزغت منذ التحاقه بمانشستر يونايتد الإنجليزي ، مروراً بريال مدريد الإسباني ، ويوفنتوس الإيطالي ( حالياً ) .

وتوج "رونالدو " مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأوروبية " يورو 2016 " بالإضافة لتحقيقه العديد من الأرقام القياسية ، لكنه يفكر جدياً في الاعتزال .

وقال رونالدو في تصريح نقلته " ESPN" العالمية : كأس العالم 2022 ستكون البطولة الأخيرة لي في كرة القدم " .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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كأس العالم 2022 .. المحطة الأخيرة للبرتغالي " رونالدو "

شبكة عيون الإخبارية