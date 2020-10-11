15 وفاة و 1227 اصابة بكورونا في الأردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (1235) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، منها 8 حالات لقادمين من الخارج، وفق موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وتوزّعت الحالات على النحو الآتي:

• (1227) حالة إصابة محليّة، على النحو التالي:

▪︎ (742) في محافظة العاصمة عمّان.

▪︎ (97) في محافظة الكرك.

▪︎ (35) في محافظة معان، منها (15) في البترا.

▪︎ (24) في محافظة جرش.

▪︎ (9) في محافظة مأدبا.

▪︎ (7) في محافظة العقبة.

▪︎ (200) في محافظة الزرقاء.

▪︎ (59) في محافظة إربد، منها (17) في الرمثا.

▪︎ (31) في محافظة البلقاء.

▪︎ (13) في محافظة المفرق.

▪︎ (8) في محافظة عجلون.

▪︎ (2) في محافظة الطفيلة.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (23998) حالة.

كما سُجّلت (15) حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (181) حالة.

▪︎ سُجّلت (139) حالة شفاء هذا اليوم، (18) في مستشفى الأمير حمزة، و(106) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(10) في مستشفى الملكة علياء، و(5) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

▪︎ تمّ إجراء (12280) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1399752) فحصاً.

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).