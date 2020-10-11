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هل حان وقت رحيل عمر السومة عن الأهلي.. وما الوجهة الأفضل؟
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:57 صباحاً
من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة)
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:55 صباحاً
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:54 صباحاً
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:54 صباحاً
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:54 صباحاً
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:54 صباحاً
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:54 صباحاً
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:53 صباحاً
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير
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الخميس 15 أكتوبر 2020 07:53 صباحاً
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لماذا أثار مسلسل نتفليكس "ايميلي في باريس" غضب الفرنسيين؟
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 11 أكتوبر 2020 06:22 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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