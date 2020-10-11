أخبار عاجلة

هل حان وقت رحيل عمر السومة عن الأهلي.. وما الوجهة الأفضل؟ -
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس -
من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة) -
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة -
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية​ -
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي -
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى -
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية -
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة -
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي.. الدولار الواحد بـ312200 ريال

Print
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي.. الدولار الواحد بـ312200 ريال العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي.. الدولار الواحد بـ312200 ريال
فقَدت نحو 57% من قيمتها خلال 2020

العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي.. الدولار الواحد بـ312200 ريال

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي متدنٍّ جديد مقابل الدولار الأمريكي، اليوم (الأحد)، مع تزايد عدد الوفيات اليومي جراء الجديد، وفي ظل المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وتم تداول الدولار مقابل 312200 ريال في السوق غير الرسمي، اليوم، ارتفاعًا من 304300 ريال يوم السبت، في الصرافة؛ فيما قالت صحف محلية إن السعر تراوح بين 310 آلاف و317 ألف؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفقدت العملة الإيرانية نحو 57% من قيمتها في عام 2020؛ إذ أدى انخفاض النفط إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي لديها أيضًا أعلى حصيلة وفيات بمرض "كوفيد 19" في الشرق الأوسط، وارتفع معدل الوفيات اليومي اليوم إلى 251 وفاة.

وفرضت الولايات المتحدة الخميس الماضي عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني، شملت 18 بنكًا لتضييق الخناق على منابع الإيرادات الإيرانية، مع تكثيف واشنطن الضغط على طهران قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى

د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - وزيرة الصحة تكشف الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و9 حالات وفاة

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 14/10/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات بتاريخ 14/10/2020

شبكة عيون الإخبارية