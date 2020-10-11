أخبار عاجلة

هل حان وقت رحيل عمر السومة عن الأهلي.. وما الوجهة الأفضل؟ -
بفيديو واحد.. خصائص آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس -
من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة) -
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة -
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية​ -
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي -
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى -
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية -
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة -
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون البلدية والقروية": إنجاز 178 ألف رخصة بلدية إلكترونية خلال 3 أشهر عبر "منصة بلدي"

Print
"الشؤون البلدية والقروية": إنجاز 178 ألف رخصة بلدية إلكترونية خلال 3 أشهر عبر "منصة بلدي" "الشؤون البلدية والقروية": إنجاز 178 ألف رخصة بلدية إلكترونية خلال 3 أشهر عبر "منصة بلدي"
الأمانات والبلديات على مستوى المناطق والمحافظات أنجزت 154 ألف رخصة تجارية

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إنجاز 178633 رخصة بلدية تجارية وإنشائية خلال الربع الثالث من هذا العام 2020 من خلال منصة "بلدي" الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة كافة أنجزت 154,215 رخصة تجارية ما بين: إصدار، وتجديد وتعديل، فيما بلغ عدد الرخص الإنشائية 24,418 رخصة، اشتملت على: (رخص نقل ملكية، وبناء جديد، وإضافة وتعديل مكونات البناء وعدد من الخدمات الأخرى).

وبيّنت الوزارة أنها تسعى من خلال المركز البلدي للتحول الرقمي إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية المساندة، واستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن توفير وتطوير منصات وخدمات رقمية مشتركة وآمنة للعملاء في القطاع البلدي , مشيرة إلى أن منصة "بلدي" تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات البلدية إلكترونيًّا عبر منصتها.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات عن الخدمات إلى زيارة منصة "بلدي" على الرابط التالي: https://balady.gov.sa/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

شبكة عيون الإخبارية