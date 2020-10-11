"تراحم" توقّع عقدًا لتوظيف 1500 من المُفرج عنهم من السجناء وأسرهم

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ستقوم بالتكفل بالمبالغ المتفق عليها بشكل شهري

وقّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم "تراحم" مع إحدى شركات التدريب والتوظيف، عقدًا لتدريب وتوظيف المُفرج عنهم من السجناء وأسرهم من غير المدرجين في الضمان الاجتماعي.

وستقوم "تراحم" بالتكفل بالمبالغ المتفق عليها بشكل شهري للحالات المحققة من التدريب والتوظيف والاستمرارية بالعمل، على أن تتولى الشركة تدريب وتوفير فرص العمل للمُفرج عنهم وأسرهم غير الضمانيين وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى متابعة وحماية استحقاقاتهم وضمان تدابير استدامتهم الوظيفية.

وأوضح الأمين العام للجنة "تراحم" تركي البطي، أن العقد المبرم سيُسهم -بإذن الله- في توظيف ما يقارب 1500 من المُفرج عنهم وأسرهم بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتناغم مع استراتيجية "تراحم" في تنمية القدرات البشرية لدى المُفرج عنهم وأسرهم؛ تحقيقاً لضمان الاستدامة المالية وتوفيراً للحياة الكريمة لهم بما يحول دون الحاجة إلى طلب المعونة أو عودتهم للجريمة مرة أخرى.تراحم