أخبار عاجلة

من مصر | حلقة خاصة عن وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ79 (كاملة) -
مساعد وزير الخارجية الأسبق يتحدث عن وثائق هيلاري كلينتون التي تفضح علاقات الجماعة الإرهابية المشبوهة -
من مصر | قرينة الرئيس السيسي: سعدت بزيارة معرض "تراثنا" وأتطلع ليكون رسالة دعم لأصحاب الحرف اليدوية​ -
من مصر | لليوم الخامس.. تواصل فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية برعاية الرئيس السيسي -
د. عبد الهادي مصباح: الموجة الثانية من فيروس كورونا تجتاح أوروبا.. وهي أكثر شراسة من الموجة الأولى -
من مصر | مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ "#من_مصر": شعار حركة 6 أبريل مستعار من حركة صربية -
من مصر | ذكرى ميلاد حسن البنا.. مؤسس الجماعة الإرهابية والأب الروحي للتنظيمات المتطرفة -
من مصر | وثائق هيلاي كلينتون تفضح العلاقات المشبوهة لجماعة الاخوان الإرهابية خلال أحداث 25 يناير -
من مصر | وفاة الفنان محمود ياسين.. عن عمر يناهز الـ79 عاما (فقرة كاملة) -
من مصر | الفنان محمود ياسين يرحل في شهر النصر.. الحب لا يزال في قلوبنا​ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تراحم" توقّع عقدًا لتوظيف 1500 من المُفرج عنهم من السجناء وأسرهم

Print
"تراحم" توقّع عقدًا لتوظيف 1500 من المُفرج عنهم من السجناء وأسرهم "تراحم" توقّع عقدًا لتوظيف 1500 من المُفرج عنهم من السجناء وأسرهم
ستقوم بالتكفل بالمبالغ المتفق عليها بشكل شهري

وقّعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمُفرج عنهم وأسرهم "تراحم" مع إحدى شركات التدريب والتوظيف، عقدًا لتدريب وتوظيف المُفرج عنهم من السجناء وأسرهم من غير المدرجين في الضمان الاجتماعي.

وستقوم "تراحم" بالتكفل بالمبالغ المتفق عليها بشكل شهري للحالات المحققة من التدريب والتوظيف والاستمرارية بالعمل، على أن تتولى الشركة تدريب وتوفير فرص العمل للمُفرج عنهم وأسرهم غير الضمانيين وتأهيلهم لسوق العمل، إضافة إلى متابعة وحماية استحقاقاتهم وضمان تدابير استدامتهم الوظيفية.

وأوضح الأمين العام للجنة "تراحم" تركي البطي، أن العقد المبرم سيُسهم -بإذن الله- في توظيف ما يقارب 1500 من المُفرج عنهم وأسرهم بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتناغم مع استراتيجية "تراحم" في تنمية القدرات البشرية لدى المُفرج عنهم وأسرهم؛ تحقيقاً لضمان الاستدامة المالية وتوفيراً للحياة الكريمة لهم بما يحول دون الحاجة إلى طلب المعونة أو عودتهم للجريمة مرة أخرى.تراحم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

طقس الخميس: سماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

تغريدة أوجعهم .. وسائل إعلام تركية تشن هجومًا عنيفًا على عبدالرحمن بن مساعد

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالعشرين: بوادر تعافي الاقتصاد بعد "كورونا" بدأت تؤتي ثمارها

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

قبل انطلاق الدوري .. النصر يخسر خدمات عسيري والغنام

شبكة عيون الإخبارية