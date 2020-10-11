"رقمن" ينتهي من مشروع تحويل البكرات السينمائية التاريخية بأرشيف دارة الملك عبدالعزيز

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معالجة وترميم 566 بكرة سينمائية وصوتية

أتم المركز السعودي للمحتوى الرقمي "رقمن" مشروع التحويل الرقمي والمعالجة الفنية لعدد من البكرات السينمائية والصوتية التاريخية في أرشيف دارة الملك عبدالعزيز .

حيث قام المركز بمعالجة وترميم (566) بكرة سينمائية وصوتية، وما يعادل (12000م) طول، ومن ثم تحويلها إلى صيغ رقمية بجودة عالية 4K.

وأوضح مدير المركز الدكتور سليمان الشهري أن المركز اعتمد في عمليات التحويل الرقمي على المعايير الصادرة عنه والممارسات المثلى العالمية لأغراض الحفظ طويل المدى والإتاحة ومتطلبات العمليات لما بعد الرقمنة (مثل المونتاج)، حيث أُضيفت صيغ Digital Picture Exchange (DPX) وملفات مستقلة للصوت وملفات للصور المتحركة، مما سيتيح إمكانيات عالية للإفادة من محتوى البكرات لبثها عبر مختلف المنصات والوسائط والإفادة منها في صناعة محتوى تاريخي وثقافي جديد .