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باكستان: 666 إصابة جديدة بكورونا وإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي

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باكستان: 666 إصابة جديدة بكورونا وإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي باكستان: 666 إصابة جديدة بكورونا وإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي
الأردن: 10 وفيات و928 إصابة إضافية 56 حالة شفاء

باكستان: 666 إصابة جديدة بكورونا وإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 12 حالة وفاة، و666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 318932 حالة، منها 8904 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6570 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 303458 حالة.
من جهة أخرى أعلن وزير التخطيط الباكستاني أسد عمر إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي على نطاق محدود في العاصمة إسلام آباد، ومدينة كراتشي، وإقليم كشمير الحرة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح في بيان اليوم أنه تم تطبيق إجراءات الإغلاق الذكي بتوصية من سلطات الصحة التي حددت بعض الأحياء في إسلام آباد وكراتشي وكشمير الحرة، وعدّتها بؤراً لانتشار فيروس كورونا.
وأكد أن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا يراقب عن كثب الارتفاع النسبي الذي تشهده البلاد في الإصابات اليومية بالفيروس، ويتخذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشاره.
وفي الاردن، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 24926 إصابة.
وقالت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 5 أردنيين قادمين من الخارج، و923 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6106 حالات، كما سُجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 191 حالة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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