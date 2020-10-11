51 قياديًّا وخبيرًا يثرون المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب بالرياض

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تنظمه هيئة تقويم التعليم بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين

يجتذب المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، خلال 14- 15 من أكتوبر الجاري، شخصيات وقيادات وخبراء في تطوير التحليل الاقتصادي للقضايا التعليمية، ومجال ضمان الجودة، وتقييم المدارس، وتطوير التعليم وتحسين جودته وكفاءته على المستوى الوطني، وابتكار السياسات والممارسات التعليمية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 51 خبيرًا دوليًّا، يمثلون بيوت خبرة عالمية ومؤسسات دولية مرموقة، كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونسكو، ووزارتي التعليم النيوزلندية والاستكلندية، وهيئات التقويم في اسكتلندا وهولندا، وجامعات ستانفورد الأمريكية وبورتو البرتغالية وزايد الإماراتية.

ويأتي ضمن المتحدثين الرئيسيين، رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أندرياس شلايشر، الذي عمل مديرًا للمهارات والتعليم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما بادر بالإشراف على برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، والأجهزة الدولية الأخرى التي أنشأت منصة عالمية لصانعي السياسات والباحثين والمعلمين عبر الدول والثقافات لابتكار وتحويل السياسات والممارسات التعليمية؛ فيما عمل أكثر من 20 عامًا مع الوزراء وقادة التعليم لتحسين التعليم.

ويشارك في المؤتمر أحد رواد تطوير التحليل الاقتصادي للقضايا التعليمية زميل أول في مؤسسة هووفر بجامعة ستانفورد إريك هانوشيك، الذي تمتد أبحاثه التي يستشهد بها على نطاق واسع في العديد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات التعليمية، وكتابه الأخير "رأس المال المعرفي للأمم: التعليم والاقتصاديات والنمو" يشدد على الصلة الوثيقة بين مهارات الناس والنمو الاقتصادي للأمة.

ومن بين المتحدثين الرئيسين أيضًا وزير التعليم في نيوزيلندا من 2011 حتى 2017، السيدة هيكيا باراتا؛ حيث تستند إلى خبرتها الواسعة لتتحدث عن تجديد التعليم وتطويره على المستوى الوطني، كما ستشارك المدير العام لمعهد اليونسكو للإحصاء سيلفيا مونتويا، ضمن أهم المتحدثين عن بيانات التقويم والإفادة منها من خلال التقارير والبحوث.

ويضع كبير المفتشين السابق في المملكة المتحدة والمسؤول الأول عن التعليم في اسكتلندا سابقًا بيل ماكسويل، بصمته ضمن الحاضرين؛ حيث يعمل مستشارًا تعليميًّا مستقلًّا بعد مسيرة مهنية واسعة النطاق، قادت إلى تغيير التعليم وتحسين جودته على المستوى الوطني.

ويشارك المفتش الاستراتيجي في هولندا بيرت ليشتنبرغ من خلال خلفيته كمراقب ومتفقد استراتيجي في مراقبة التعليم الهولندي، وخلال مسيرته المهنية في هولندا، عمل في عدة وظائف مختلفة، كعمله في تطوير معايير جديدة لمراقبة التعليم وتنفيذها بشكل دقيق، كما عمل رئيسًا للجنة توظيف وتدريب المراقبين والمفتشين، وترأس قسم التعليم المهني لمدة ١٢ عامًا، ويتمتع السيد ليشتنبرغ بخبرة خاصة في مجال ضمان الجودة وتقييم مجالس المدارس.

أما هنادا طه فهي بروفيسورة تعليم اللغة العربية، ومديرة مركز اللغة العربية للبحث والتطوير في جامعة زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في إعداد المعلمين قبل الخدمة، والتدريب في أثناء الخدمة، وتصميم مناهج اللغة العربية، وتطوير ومراجعة استراتيجيات محو الأمية الوطنية وتدريبهم.

وفي قطاع جودة التدريب التقني والمهني، يبرز مدير أول السياسات السابق بوزارة التعليم في نيوزيلندا جوش ويليامز، الذي عمل رئيسًا تنفيذيًّا سابقًا لاتحاد التدريب الصناعي بنيوزيلاندا، ومديرًا أول في سياسة التعليم العالي بوزارة التعليم النيوزلندية، وقبل ذلك كان السيد وليامز جزء من الفريق الوطني الذي طوّر نظام نيوزلندا التقييمي لضمان الجودة للقطاع غير الجامعي.

ويعزز رئيس قطاع التقويم والبحوث بمؤسسة تنمية المهارات في اسكتلندا باتريك وات بورقته عن التلمذة الصناعية، فهو رئيس فريق التقييم والبحث في تنمية المهارات في اسكتلاندا، وكان قبل ذلك قد عمل في قسم مهارات المستقبل في اسكتلندا، وهو يمتلك ٣٠ عامًا من الخبرة في التقييم والبحث في اسكتلندا في كل من القطاعين الخاص والعام.